Andrei, abuziv cu Cristina?! Tanţa Blonda a făcut anunțul şoc: „Cu violenţa verbală şi agresivitatea îmi închidea gura”

Tanța Blonda, mama Cristinei Rotaru, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre căsnicia fiicei sale cu Andrei, bărbatul alături de care a mers să își relația la Insula Iubirii. Femeia a dat de înțeles că acesta a fost abuziv atât cu soția sa, cât și cu soacra.

Andrei și Cristina Rotaru au venit să își testeze relația la Insula Iubirii, după 9 ani de căsnicie. Telespectatorii au avut un șoc atunci când au văzut că bărbatul s-a îndrăgostit în doar câteva zile de o altă femeie, Diandra. Imaginile cu cei doi au ajuns la Cristina și au făcut-o să sufere enorm. Mama ei nu a mai rezistat atunci când a început să se difuzeze emisiunea de la Antena și l-a criticat dur pe ginerele său, iar acum a făcut și o serie de dezvăluiri șocante.

Mama Cristinei Rotaru a făcut dezvăluiri neștiute despre căsnicia celor doi concurenți de la Insula Iubirii. Tanța Blonda a dat de înțeles că Andrei era violent atât cu ea, cât și cu fiica sa. Femeia a încercat de multe ori să intervină, însă nu a vrut să îi strice relația fiicei sale.

Andrei și Cristina Rotaru locuiau alături de Tanța Blonda. Astfel, femeia a fost părtașă la momentele tensionate dintre cei doi concurenți, iar acum a decis să facă totul public. De asemenea, aceasta a cerut ajutor pentru a-și salva fiica din calvarul pe care îl trăiește.

„Rog specialiștii în domeniul socio-conjugal să mă ajute să îmi salvez copilul din dependența și minciuna în care a trăit. Știu că voi fi judecată ca mamă pentru că au stat cu mine, dar nu am vrut să intru cu bocancii în iubirea copilului meu. În schimb, aveam de multe ori opinii contra a ceea ce trăiam alături de ei. El, cu violența verbală și agresivitate, îmi închidea gura pentru că vreau să îi despart. Și fata mea la fel. Am fost destul de tolerantă și discretă, să nu am pe conștiință că le distrug viața. Mă durea, dar nu trebuia să decid în locul fetei mele pentru că ea era fericită cu el așa.”, a mărturisit mama Cristinei Rotaru.