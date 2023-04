Andrei Bănuță a trăit o adevărată dramă. A povestit totul cu ochii în lacrimi la Chefi la Cuțite

Andrei Bănuță i-a luat pe toți prin surprindere, după ce și-a făcut apariția în ediția de marți seară a emisiunii Chefi la Cuțite. Cântărețul a venit pregătit să impresioneze juriul, dar și pe oamenii de acasă. Chiar dacă este începător în bucătărie, artistul s-a arătat încrezător în forțele lui proprii!

Ediția de marți seară a emisiunii Chefi la Cuțite a fost plină de emoție. Andrei Bănuță, un cunoscut artist de la noi, și-a spus povestea tristă de viață în fața telespectatorilor. Cântărețul a avut parte de o copilărie grea, care l-a marcat cu adevărat și pe care nu poate să o dea uitării. Și-a pierdut mama de la o vârstă fragedă și a crescut doar cu tatăl lui.

Când avea 15 ani, Andrei a rămas fără femeia care i-a dat viață, iar durerea din sufletul lui n-a mai dispărut de atunci. Tânărul a scris și o piesă pentru mama lui, care s-a auzit pe fundal înainte ca el să ajungă în fața celor trei jurați. Bineînțeles că, nu și-a putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns.

„Dumnezeu ia la el oamenii de care are nevoie. A durat foarte mult să scriu cântecul ăsta. A fost o femeie frumoasă și deșteaptă. Nu mi se părea niciunul suficient de bun”, a mărturisit Andrei Bănuță, profund îndurerat.

Andrei Bănuță, crescut de tată după moartea mamei

Andrei Bănuță are o relație specială cu tatăl său. Deși există o diferență de vârstă semnificativă între cei doi, cântărețul susține că părintele său îi este principalul sprijin în viață. Are 73 de ani, însă este spontan și plin de viață, așa cum a mărturisit solistul.

„Am 23 de ani și tata are 73. M-a făcut la bătrânețe, tata mai are câțiva copii făcuți înainte, dar el e mai fresh decât mine. E un om bun, e un om deștept, e un om muncitor. Este hazul dintr-o cameră, fără să facă nimic. E mai verde decât mine. Mai degrabă venea el. E un fel de star în tot județul! Suntem 3 frați, acum suntem 3. Am mai avut 2 frați care acum nu mai trăiesc, din diferite probleme. Nea Gabi e un om foarte puternic, e eroul meu. Indiferent cât de încercați suntem în viață trebuie să găsim portițele ca să ieșim”, a spus interpretul despre tatăl său, în emisiunea de la Antena 1.