Andrei Bănuță, artistul impresariat de tatăl Andrei nu a promovat BAC-ul. Tânărul a obținut note foarte mici la proba de istorie.

Andrei Bănuță, tânărul impresariat și susținut de tatăl Andrei nu a promovat BAC-ul. Tânărul a obținut o notă foarte mică la una din probleme examenului de maturitate. Andrei Bănuță a obținut 8, 90 la Limba și literatura română, 9 la Geografie și nota 4 la istorie. (CITEȘTE ȘI: TATĂL ANDREI, INTERVIU EMOȚIONANT: “TOT CE SE VEDE PE EA, LECȚIILE DE VIAȚĂ ȘI DE MUZICĂ, ASTA AM ÎNVĂȚAT-O EU”)

Tânăr, carismatic şi ambiţios, Andrei Bănuţă este pregătit să demonstreze că are atributele necesare pentru a-şi găsi locul în muzica românească. Artistul lansează primul single din carieră, „Aş putea”.

”Sunt un puşti, dintr-un orăşel mic de la malul mării. Încă de la 5 ani mi-am descoperit vocaţia, am început să studiez muzica, din ce în ce mai mult, pentru ca astăzi, adolescentul de 19 ani care am devenit, între timp, să poată să-şi împlinească visul! ”Aş Putea” vine ca primul meu semnal către public, către voi, cei care îmi veţi asculta şi aprecia munca!”, a declarat Andrei Bănuţă.

Piesa a fost compusă în studioul Famous Production de Sandor Biro, iar videoclipul a fost regizat de Alex Ceauşu şi filmat la malul Mării Negre, la începutul acestui an. (VEZI ȘI: CE DECIZIE A LUAT ANDRA ÎN PRIVINȚA TATĂLUI EI: „VREAU SĂ-L MENAJEZ!”)

"Am încercat să găsesc o piesă în care să mă regăsesc şi ca mesajul ei să reprezinte o situaţie pe care am trăit-o! Sub îndrumarea domnului Alexandru Mihai(n.r. tatăl Andrei) şi a lui Sandor Biro, am reuşit să aduc astăzi în faţa voastră, piesa "Aş putea", o piesă creată şi interpretată sincer.", a mai mărturisit Andrei Bănuță.