Tatăl Andrei, interviu emoționant: “Tot ce se vede pe ea, lecțiile de viață și de muzică, asta am învățat-o eu”

Andra are 31 de ani, este căsătorită și e mamă a doi copii, însă, cu toate astea, vedeta e mereu însoțită la concerte de tatăl său. De altfel, Alexandru Marin se ocupă de agenda cântăreței și a ajutat-o enorm în carieră. Ieri, cu câteva ore înainte ca fiica lui să urce pe aceeași scenă pe care a cântat Maluma a oferit un interviu de colecție în care a vorbit despre ascensiunea Andrei, transformarea ei de la o copilă rebelă la o femeie de succes, despre sfaturile pe care i le-a dat și nepoții săi.

Alexandru Mihai își dorește ca nepoții săi să facă fiecare carieră în muzică

În cadrul unui interviu emoționant, tatăl artistei a dezvăluit că el a învățat-o pe Andra toate lecțiile de viață care au format-o să devină femeia de succes care este astăzi.

“Da, e adevărat și întotdeauna mi-a plăcut să fiu aproape de copilul meu. Am înțeles că Andra va avea un duet cu Maluma astăzi. Da, așa știam eu, dar eu nu m-am ocupat de proiect aici pt că am terminat anul 4, mă pregătesc pentru licență, am stat mai mult acasă la învățat. Tot ce se vede pe Andra, lecțiile de viață și de muzică, asta am învățat-o eu pe Andra. Eu văd că mai departe transmite copiilor ei. Îi dorim să transmită mai departe, să mergem pe același gen de familie muzicală”, a declarat tatăl Andrei în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”.

“Andra când era copilă, ea a fost de micuță un pic mai rebelă, lucru care a ajutat-o în viață, a fost curajoasă de micuță, deci de aceea cânta de micuță pe scenă, dar a avut curaj, a avut ce trebuie pentru a deveni ce este acuma. Direcția eu am dat, deci întotdeauna părinții trebuie să dea direcția. Este ceva ce vă mai doriți de la viață în momentul acesta? Sănătate, bucurii, familie, oameni și cu toată lumea”, a mai povestit Alexandru Mihai.