Andrei Ciobanu de la Survivor și-a cerut iubita de soție, în direct. Cum a reacționat Marilena

Momente pline de emoție! Andrei Ciobanu de la Survivor și-a cerut iubita de soție, în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță. De 7 luni, Marilena și Andrei Ciobanu de la „Survivor România” formează un cuplu. Cei doi au participat la aceeași emisiune, însă în sezoane diferite.

Sportivul i-a oferit inelul iubitei sale în direct, chiar în emisiunea lui Cătălin Măruță. Marilena a zis DA și a fost extrem de emoționată.

”Puiule, vreau să zic că te iubesc din toată inima și că o țară întreagă a fost martoră la iubirea noastră. Am vrut să fac acest moment special pentru că vreau ca toți să fie în continuare martori la tot de acum încolo. Vreau să stai alături de mine toată viața. Vrei să fii soția mea?”, a spus Andrei, în direct.

”DA! Nu-mi vine să cred”, a răspuns Marilena. ”Nu bănuiam nimic. Eram stresată în mașină pentru că l-am așteptat mult acasă și am și stat legată la ochi foarte mult. Am avut un weekend aglomerat în care am stat mereu cu el și nu credeam că poate să se ocupe de asta”, a spus emoționată Marilena.

Sursa foto: Captura Video