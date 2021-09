Andrei Dascălu a trăit un coșmar după Survivor: „Tatăl meu a avut probleme grave de sănătate”

Andrei Dascălu a obținut locul al doilea la Survivor România, dar se consideră un adevărat câștigător, pentru că are ambii părinți alături. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, sportivul a mărturisit că tatăl său a avut mari probleme de sănătate.

Proaspăt întors în Londra, Andrei Dascălu a vorbit despre familia lui, în exclusivitate pentru cititorii CANCAN.RO. Tânărul a trăit un șoc atunci când competiția de la Kanal D s-a terminat, pentru că a aflat o serie de vești neașteptate despre familie. După o lungă perioadă în care nu a avut acces la telefonul mobil, Andrei Dascălu a aflat că tatăl său este internat. A preferat să nu ofere diagnosticul exact, dar ne-a spus că problemele de sănătate ale părintelui său au fost destul de grave.

„Chiar dacă am avut probleme, s-au rezolvat, am trecut peste. Tatăl meu și-a revenit, a avut probleme grave de sănătate. Am fost lângă el și l-am ajutat să își revină, acum s-a recuperat complet. Prima veste pe care am primit-o după Survivor a fost cea că tatăl meu este internat. Eu nu știam de ce, nu înțelegeam ce s-a întâmplat. A fost foarte greu. Tatăl meu continuă tratamentele, iar mama lucrează, Sper să nu mai trecem prin ce am trecut”, ne-a declarat Andrei Dascălu.

Andrei Dascălu: „Eu nu prea am trăit în România”

Mai mult decât atât, chiar dacă își iubește foarte mult țara natală, fostul concurent de la Kanal D ne-a dezvăluit că a trăit foarte puțin în România! Din dorința de a le oferi un trai mai bun lui și surorii sale, părinții sportivului au decis să plece peste hotare. Inițial au locuit în Turcia, apoi în Spania, acolo unde Andrei Dascălu a pășit pentru prima oară într-o sală de box. Ulterior, au ajuns în Anglia, acolo unde locuiesc și în momentul de față.

„Eu nu prea am trăit în România. Când aveam doar doi ani am plecat în Turcia, am locuit acolo câțiva ani. Am revenit în țară atunci când s-a născut sora mea și ulterior, când ea avea un an, am plecat în Spania, unde am locuit zece ani. Școala și liceul le-am făcut în Spania, acolo era casa mea. În 2014 tatăl meu a plecat în Anglia, iar noi am rămas în Spania.

Eu am fost singurul care nu și-a dorit să se mute, pentru că viața mea era în Spania. Acolo erau inima și sufletul meu. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar mă bucur că am avansat din punct de vedere sportiv”, a mai spus sportivul.

A fost al doilea cel mai bun de la Survivor, dar se vrea campion la box

Chiar dacă a trecut printr-o perioadă destul de grea, Andrei Dascălu este motivat să devină campion la box. Muncește zilnic pentru a-și îndeplini visul și spune că viața după Survivor s-a schimbat, inclusiv din punct de vedere profesional.

„A fost foarte dulce revenirea în Londra. M-au așteptat managerii, antrenorii, familia, prietenii, chiar și români de aici care au auzit că locuiesc în zonă. Am revenit, în sfârșit, la vechea mea rutină. Aici mă refer la antrenamente, eu asta fac de la 11 ani, mi-a intrat în sânge. Asta mi-a lipsit cel mai mult. Vreau să îmi revin cât mai repede și să programăm deja primul meci la profesioniști.

Mă văd campion. Asta îmi place să cred, că eu voi putea fi campion mondial. Niciodată nu am spus despre mine că sunt cel mai bun, am încercat să demonstrez. M-au ajutat disciplina, motivația și ambiția. Chiar dacă am avut momente în care am vrut să renunț, am devenit din ce în ce mai puternic. Mă bucur că nu m-am retras în momentele grele.

Viața mea din Anglia s-a schimbat, acum oamenii mă recunosc pe stradă. Foarte mulți mă întreabă dacă a fost chiar așa de greu la Survivor, trebuie să stau să explic fiecărui om în parte că totul a fost real. Mi s-au oferit multe contracte la box, trebuie să iau o hotărâre cu manager-ul meu. Sunt și mai mulți sponsori, viața după emisiune s-a schimbat”, a continuat Andrei Dascălu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Andrei Dascălu, adevărul despre Roxana Ghiță și Bianca Comănici

Pe parcursul emisiunii, Andrei Dascălu a flirtat în repetate rânduri cu Roxana Ghiță. Ajunși în țară, cei doi și-au dat o șansă și au fost împreună vreme de câteva zile. În acest timp, au apărut în mai multe emisiuni și părea că lucrurile merg de minune. În premieră, Andrei Dascălu a anunțat că nu consideră că a avut o relație cu Roxana Ghiță. Iată ce a spus și despre Bianca Comănici:

„Nici măcar nu a fost o relație (n.red.- între el și Roxana Ghiță). Nu știu ce a fost, dar în niciun caz nu o relație. Am spus că vom încerca să fim împreună, dar totul s-a terminat imediat. După am ieșit cu Bianca Comănici, nu a fost nimic între mine și ea, dar păstrăm legătura. Dacă pe viitor va fi ceva între noi, să fie.

Momentan nu sunt în tatonări cu vreo altă fată, în capul meu este doar box”.

