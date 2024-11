Andrei de la ”Insula Iubirii” spune adevărul din spatele împăcării cu Cristina: ”Iubesc la plural!” Ce s-a întâmplat în club

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei Rotaru spune ce se petrece între el și Cristina chiar acum, ce s-a întâmplat imediat după ce au ieșit din emisiune și au mers împreună în club, în Phuket, dar îi și pune la punct pe Diandra și pe Eric! De ce a refuzat testimonialele finale, dar și cum a făcut față psihic valului de hate, aflați doar de la CANCAN.RO.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei de la ”Insula Iubirii” lămurește situația în ceea ce o privește pe Cristina. Fanii cuplului au luat-o razna când au auzit de marea împăcare și au început cu tot felul de comentarii acide: ba că bruneta este manipulată, ba că își merită soarta. Cum au decurs lucrurile însă?!

”Da, ne-am împăcat. În relația mea, iubirea a fost dintotdeauna și niciodată nu s-a stins. Acum este bucuria mult mai mare! Spuneam că aveam lipsuri, pentru că priveam iubirea doar din perspectiva mea, dar acum, pentru că iubesc la plural, văd și varianta ei. Mă uit la ea și văd că ea atât poate, atât este și tot ceea ce contează e că îmi oferă tot! Am avut nevoie de acest test ca să fim prezenți, să ne cunoaștem mult mai mult!”, spune Andrei.

Citește și: ANDREI ROTARU ACUZĂ ANTENA 1 DE MANEVRE! CRISTINA L-A DAT DE GOL: „O SĂ SE LUPTE CA EI SĂ DEZVĂLUIE NIȘTE ADEVĂRURI”

”Am intrat în club și nici n-am salutat-o pe Diandra, în aceeași zi”

În testimonialul final, Eric a dezvăluit că Andrei și Cristina au ieșit în club împreună, în Phuket, și s-au sărutat imediat după terminarea filmărilor. După acest moment din Thailanda, ajunși în România, Cristina l-ar fi invitat pe Eric la ea acasă unde i-ar fi cunoscut și mama, iar Andrei s-a reîntors în brațele Diandrei după ce Cristina a divorțat de el. În prezent, cei doi formează din nou un cuplu, au mers la terapie împreună și pare că și-au recăpătat liniștea, departe de cele două ispite în cauză. Care a fost adevărul în legătură cu noaptea din club? A mințit sau nu Eric?!

”Iubirea e fix energia din tine. Când am ieșit din emisiune, ne-am sărutat, am zis cât de nebuni putem fi. În emisiune, te ia valul, ești euforic. Am ieșit împreună în club. Ne simțeam ok. Deja ne apropiasem, chiar dacă era dureros ce s-a întâmplat. Am intrat în club și nici n-am salutat-o pe Diandra, în aceeași zi, ca să punctez ceea ce a zis Eric. Am stat puțin, apoi Cristina a început să fie geloasă cum era și normal, iar de acolo a început procesul nostru. Noi, ca energie, ne-am unit imediat după emisiune”, lămurește Andrei, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

În interviul de AICI, Andrei dezvăluie cum au decurs lucrurile între el și Diandra, de ce i-a dat BLOCK subit, dar și în ce relații este acum cu fosta soacră, care i-a aruncat cuvinte grele pe durata difuzării show-ului.

(CITEȘTE ȘI: MAMA CRISTINEI ROTARU O PULVERIZEAZĂ PE ISPITA DIANDRA. TANȚA BLONDA A TAXAT-O PUBLIC: ”AȚI DISTRUS SUFLETUL COPILULUI MEU”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.