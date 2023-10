Andrei Duban, mărturisire neașteptată după 12 ani de mariaj cu Grațiela: ”Stă cu mine pentru banii mei”

Andrei Duban și Grațiela Teohari au o căsnicie de 12 ani. Cu bune și cu rele, cei doi soți încă vorbesc deschis despre relația lor. Cu sinceritate și cu mult bun simț al umorului, cei doi soți recunosc că sunt precum sare și piperul. Se completează și nu pot sta separat unul fără altul.

Andrei Duban și Grațiela au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit despre căsnicia lor de 12 ani. În cadrul unui interviu, omul de televiziune a dezvăluit că îi este destul de greu să fie soțul unei femei atât de frumoase și a dezvăluit ”adevăratul” motiv pentru care actrița stă lângă el: ”E greu să fiu soțul unei femei atât de frumoase. Trebuie s-o păzesc. Și eu mă mir de ce stă cu mine. Mi-a spus că stă cu mine pentru banii mei… Ăia pe care nu îi am”, a spus Andrei Duban.

În stilul caracteristic, Grațiela și-a completat soțul: „De 14 ani tot aștept (n. red.: să vină banii mulți, intervine Grațiela Teohari, evident, glumind)”.

Andrei Duban recunoaște că Grațiela este femeia care a reușit să-l transforme în cea mai bună versiune a lui de până acum. Este mândru de soția lui și îi rămâne veșnic recunoscător pentru felul în care a evoluat ca om, soț, tată și bărbat: „E o mândrie să am o soție atât de frumoasă, dar în același timp mă ține și pe mine în scări, să mă îngrijesc, să mă îngrijesc și de relație”.

Grațiela și Andrei Duban formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz

Totodată, unul dintre secretele relației lor constă în expunerea lor mediatică, expunere pe care au reușit să o țină în frâu și care a fost cu măsură. Cei doi au reușit să separe viața publică de cea privată, fapt ce le-a adus un mare avantaj în căsnicie.

„Noi tocmai de asta nu prea ne expunem foarte des, ca să nu ne uzăm. Nu am lăsat să punem pe noi chestia asta că suntem persoane publice. Noi acasă suntem doar Andrei și Grațiela. Suntem două suflete care la un moment dat s-au întâlnit și și-au dorit să fie împreună și să construiască împreună ceva”, a mai spus Grațiela, pentru Fanatik

Grațiela și Andrei încearcă să se implice cât mai mult și în viața fiului lor. Armin are 11 ani, vârstă la care are nevoie de o atenție specială din partea părinților săi, dar și de reguli bine stabilite. Pentru o dezvoltare armonioasă a trupului și a creierului, părinții lui fac tot posibilul ca fiul lor să fie crescut după valori și principii sănătoase.

„Ne luptăm și noi să-l ținem departe de toate tentațiile de acum. Nu putem, însă, să îl ținem sub un clopot de sticlă, pentru că l-ar exclude colegii, dar încercăm să punem măsură. Trebuie să existe măsură în toate. Dacă citește o oră pe zi, are voie să se joace pe PlayStation. Dacă își face temele și sportul din ziua respectivă, are voie o jumătate de oră să se uite pe YouTube. Încercăm și noi să îmbinăm lucrurile. Nu îi dăm voie să stea cu nemiluita pe device-uri. Încercăm să îl facem să gândească sănătos”, au mai spus Grațiela și Andrei Duban.

