Sare și piper în familia Duban! Cum îl pune cu botul pe labe Grațiela pe soțul ei celebru? Îl trimite la femei: ”Du-te, dacă vrei să te faci de râs!”

Andrei Duban și Grațiela au strălucit la evenimentul de lansare a grilei de programe a postului unde comediantul activează. „Banc Show” se vede la Prima Comedy, de luni până joi, între orele 22-24. Tot în glumă, dar și cu note ușor serioase, s-a desfășurat și interviul acordat de familia Duban, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Prezentatorii TV au vorbit deschis despre cum își mențin longevitatea în cuplu, dar și care ar fi elementele ce adaugă sare și piper relației. Pentru a râde copios, urmăriți interviul integral, în secțiunea video!

Andrei Duban îi răspunde lui Mitoșeru, după ce colegul de emisiune al soției a declarat că Grațiela este cea mai bună parte a comediantului

CANCAN.RO: I-am luat interviu lui Mihai Mitoșeru, colegul de emisiune al Grațielei. A zis că cea mai bună parte a lui Andrei Duban este soția. Cum comentezi, Andrei?

Andrei Duban: Așa este. Și eu mă laud cu ea. Ea scoate tot ce e mai bun din mine.

CANCAN.RO: Așa a fost de la început sau v-ați insuflat această dorință de progres, reciproc?

Grațiela Duban: Am crescut împreună și am încercat să ne susținem unul pe celălalt. Ceea ce mi se pare un lucru foarte important pentru un cuplu – comunicarea și să îți susții partenerul când are nevoie.

CANCAN.RO: Cum se menține această longevitate, despre care toată lumea vorbește? Pentru că uneori, pasiunea, când vă uitați unul la celălalt, poate păli…

Andrei Duban: Pasiunea nu pălește. Știi care e secretul? Ne vedem rar! Glumesc. Ideea e că și noi ne mirăm și ne rugăm la Dumnezeu să rămânem normali. Pentru că trăim într-o lume în care normalitatea a ajuns să fie ceva foarte rar.

Grațiela Duban: Nu există o rețetă anume.

Gelozia, subiect intens dezbătut în familia Duban: „Dacă vrei să te faci de râs și la altele, te rog, du-te!”

CANCAN.RO: Au fost vreodată gelozii în cuplu?

Andrei Duban: Eu mai sunt foarte gelos, ca să mențin focul pornit. Încerc și pe ea s-o fac geloasă, dar nu prea ține, nu prea mă crede.

Grațiela Duban: Avem noi o glumă. E o glumă. Îi zic așa «dacă vrei să te faci de râs și la altele, te rog, du-te».

Andrei Duban: Asta e, atunci nu-ți mai vine să te duci.

CANCAN.RO: Andrei, spuneai că vă vedeți foarte rar. Din ce considerente se întâmplă asta?

Andrei Duban: Ea pleacă la Teatrul Ion Creangă, eu plec la Teatrul Național. Seara plec de la 10 la 12, la Prima Comedy, în fiecare zi, de luni până joi, „Banc Show” se numește. Ea se uită cu un ochi critic, întotdeauna stau cu ea pe telefon și îmi mai spune «închide-te la cămașă» sau «scoate-ți ochelarii», din astea tehnice. Ea e tabela mea de marcaj! Deși să știi că la noi în casă eu am ultimul cuvânt. Întotdeauna îi spun «da, iubito, cum spui tu». Te uiți tu așa la ea, dar ea când vorbește cu mine, vorbește în genunchi.

Grațiela Duban: Și știi ce-i zic? «Ieși, mă, de sub pat, dacă ești bărbat adevărat»!

Armin Duban este mare fan UFC, dar părinții nu sunt de-acord să-l ducă la sporturi de contact: „Nu pot eu să-l bat organizat, acasă, trebuie să mi-l bată altul, în ring?!”

CANCAN.RO: Dar dacă ar exista un singur televizor în casă, iar băiețelul vostru ar avea de ales emisiunea lui mami sau emisiunea tatălui, la care s-ar uita?

Andrei Duban: La UFC!

Grațiela Duban: Pe YouTube, la UFC.

CANCAN.RO: E fan? De ce nu îl dați la „bătaie”?

Andrei Duban: Nu, vreau să-i scot asta din cap. Nu-i dă destul maică-sa?

Grațiela Duban: Doamne ferește!

Andrei Duban: Nu pot eu să-l bat organizat, acasă, trebuie să mi-l bată altul, în ring?!

