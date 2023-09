Declarație halucinantă a lui Mihai Mitoșeru, după 20 de ani de prietenie cu Andrei Duban:” Cel mai mult la relația noastră îmi place nevastă-sa!”

Revista „VIVA!” dă petreceri pe bandă rulantă. După cel mai mare eveniment monden al verii, susținut în luna iunie, acum a venit rândul toamnei să debuteze cu dreptul. Prin urmare, zeci de vedete și-au făcut loc pe terasa de la Park Lake, printre care și Mihai Mitoșeru. Entertainer desăvârșit și prezentator TV cu experiență, actorul a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Fiul Cameliei Mitoșeru a vorbit deschis despre noul sezon al emisiunii „Se strigă darul!”, pe care o găzduiește la Kanal D, alături de Grațiela Duban. Despre soția umoristului, numai cuvinte de laudă a avut Mitoșeru, care este un bărbat singur, fără gânduri de însurătoare. Cât despre copii, că tot a început școala, prezentatorul TV face dezvăluiri insolite. Nu și-a dorit niciodată să aibă un urmaș, percepând îndatoririle de tată ca fiind extrem de dificile. Însă vedeta nu exclude, mai în glumă, mai în serios, varianta de a avea un copil dintr-o relație pasageră, de o noapte.

Mihai Mitoșeru, pregătit de un nou sezon al emisiunii „Se strigă darul!”, alături de „jumătatea” blondă: „Cel mai mult la Duban îmi place nevastă-sa!”

CANCAN.RO: S-a încheiat această vară minunată, cum ai petrecut sezonul estival, Mihai?

Mihai Mitoșeru: Muncă și distracție, frățioare, le-am îmbinat și a fost foarte bine. De joi sau de vineri până duminică, muncă, în rest distracție.

CANCAN.RO: Pe unde ai fost la treabă?

Mihai Mitoșeru: Prin țară, cu niște nunți, niște botezuri, niște cumetrii, din astea, foarte interesante.

CANCAN.RO: Cu emisiunea cum stai, mai este sau nu mai este?

Mihai Mitoșeru: Am filmat pentru sezonul nou. O să aflați, nu pot să vă spun eu când o să înceapă pe post. Am filmat pentru sezonul nou, cu doamna Grațiela Duban. Parcă am auzit de Duban, numele ăsta îmi spune ceva, nu mai știu de ce.

CANCAN.RO: Doamna e la fel de glumeață ca soțul?

Mihai Mitoșeru: Nu, e mai simpatică. Cel mai mult la Duban îmi place nevastă-sa! Bine, nu la emisiune, că acolo ne cam ciondănim. Dar așa, în particular, îmi place despre ea.

CANCAN.RO: Zicea Bursucu, la un moment dat, despre Andreea Mantea, că îi mânca ficații. La voi cum e?

Mihai Mitoșeru: Am avut numai d-astea care mi-au mâncat ficații, noroc că eu am mai mulți.

Prezentatorul TV nu mai vrea să audă de căsătorie după divorțul de Noemi: „Mi-am propus să rămân singur!”

CANCAN.RO: Ai rate la ceva, Mihai?

Mihai Mitoșeru: De 20 de ani nu mai am rate. Am unde să stau, am unde să dorm, am cu ce să merg, dar problema e că n-aveam rate și am zis să îmi iau un telefon.

CANCAN.RO: Dar ceva ți-o lipsi și ție. Ce îți lipsește, Mihai?

Mihai Mitoșeru: Sunt divorțat. S-ar putea să nu mă mai căsătoresc în viața asta. Mi-am propus să rămân singur. E frumos să copilărești la vârsta mea.

CANCAN.RO: Și dacă apare cineva, potrivit pentru tine?

Mihai Mitoșeru: Dacă simți ceva, atunci se poate.

Mihai Mitoșeru dezvăluie adevăratul motiv pentru care nu a devenit tată, însă nu exclude varianta de a avea un copil „nerecunoscut”: „S-a născut chel, e al tău!”

CANCAN.RO: Mihai, nu este așa că acum, având în vedere că încep copiii școala, ți-ai fi dorit să ai un copil, să-l duci de mână la ore?

Mihai Mitoșeru: N-am zis niciodată că eu neapărat îmi doresc un copil. Bine, îmi plac copiii, teoretic vreau copil, dar trebuie să am și cu cine. Așa, chiar cu oricine, cu cine stai o săptămână, două, trei, nu poți să ai un copil. Normal că poate aș vrea un copil, dar toată viața am fugit să nu fac copil.

Mi s-a părut greu, am avut finuți, nepoți, am tot botezat și am văzut cât e de greu. Toți îmi spuneau «vai, cât e de greu, nu mai ieșim, nu mai putem, nu mai avem cu cine să lăsăm copilul». Și am fugit toată viața mea de momentul ăsta. Nu înseamnă neapărat că nu se va întâmpla.

CANCAN.RO: Concluzia este că lipsește copilul. Tu ce lași în urmă, conform credinței populare, Mihai?

Mihai Mitoșeru: Sunt foarte bun prieten cu Copilul Minune, cu Copilul de Aur.

CANCAN.RO: O fi și vreunul pe care nu l-ai recunoscut. Crezi că există această șansă?

Mihai Mitoșeru: Uite, la asta nu m-am gândit. «S-a născut chel, e al tău!”, aoleu, sigur e al meu! Nu mi s-a întâmplat, dar se poate. Nu știu, se poate orice pe lumea asta.

