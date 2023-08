Daniela Crudu, schimbată radical! Mihai Mitoșeru, dezvăluiri de la botezul fiicei fostei asistente TV

În weekendul ce tocmai a trecut a fost rost de petrecere mare în familia Danielei Crudu. Fosta asistentă TV a organizat botezul fiicei sale, iar la marele eveniment au fost prezente numeroase nume din showbiz. Printre invitați s-a numărat și Mihai Mitoșeru. El a făcut câteva dezvăluiri și a spus care a fost atmosfera la petrecere, dar și cum viața proaspeților părinți a fost schimbată de când un nou membru a apărut în familie.

Daniela Crudu și Mihai Mitoșeru sunt prieteni de ani buni, așa că nu putea lipsi de la botez. Marele eveniment a avut loc duminica trecută, 20 august, și a fost unul ca la carte. Fosta asistentă TV a vrut ca totul să iasă perfect, așa că s-a ocupat de pregătiri și a avut grijă să nu lipsească nimic. A dat totul pentru fiica ei, iar petrecerea a fost una pe cinste.

Daniela Crudu, schimbată radical

Așa cum spuneam, printre invitații de la botez s-a numărat și Mihai Mitoșeru, care a fost surprins de Daniela Crudu. Potrivit spuselor lui, bruneta s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Dacă până acum fosta asistentă TV obișnuise pe toată lumea cu atitudinea ei copilăroasă, fiind mereu pusă pe șotii, se pare că lucrurile s-au schimbat de când a născut.

Mihai Mitoșeru a găsit o Daniela Crudu mai matură și mai responsabilă. Fiica ei a transformat-o, iar acum bruneta este cu picioarele pe pământ și își dorește să fie o mămică perfectă. De asemenea, se pare că și tatăl micuței Daiana este la fel. În cadrul evenimentului, bărbatul a fost în permanență lângă iubita și fiica lui și nu le-a scăpat o secundă din priviri pe cele două.

„Eu o știu pe Daniela de foarte multă vreme și vreo zece ani de zile am prezentat evenimente împreună non- stop. Practic este un fel de sora mea și tot timpul am ținut la ea, am fost unul lângă altul, chiar dacă nu ne vedeam, vorbeam la telefon.

Eu să fiu sincer pe iubitul ei nu-l cunoscusem, îl știam din vorbe, dar l-am cunoscut și mi s-a părut foarte simpatic și acum îmi dau seama că sunt foarte ok împreună. Bănuiam că sunt ok, dar așa când îi vezi parcă realizezi mai bine și mi se pare foarte schimbată Daniela pentru că mi se pare foarte matură, ea care nu a fost matură niciodată în viața ei.

Ea era tot timpul copilă, cu glumele. Mi s-a părut foarte matură, fericită. Mi s-a părut plină de viață. Erau tot timpul împreună, se țineau de mână, mi-a plăcut mult de tot de ei. Ne-a arătat copilul, a venit cu fetița de multe ori acolo”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit WOWbiz.ro.

„A fost un moment unic”

Mihai Mitoșeru a mai dezvăluit că s-a distrat pe cinste la botezul fiicei Danielei Crudu. În prima parte a evenimentului a socializat cu familia brunetei, pe care o cunoaște de multă vreme. Iar mai apoi s-a reorientat către „gașca veselă” formată din prietenele fostei asistente TV. El a mărturisit că s-a simți foarte bine și a trăit din plin momentul special din viața Danielei Crudu.

„A fost frumos, chiar foarte frumos. A fost cu familiile lor, în prima fază am stat cu mama Danielei și cu partenerul dânsei din Italia că ne știm, apoi am stat cu tatăl Danielei și cu niște rude ale Danielei cu care sunt prieten pentru că eu mai mergeam pe la ei, la tot felul de aniversări și îi cunosc familia.

Apoi, am văzut că veniseră toate prietenele ei și am stat la masă cu prietenele cu Loredana Chivu, Simona Trașcă, Ana – Maria Mocanu cu gașca ei veche și a fost frumos. A fost efectiv un moment unic în viața ei și era fericită”, a mai spus Mihai Mitoșeru.