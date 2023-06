Împăcarea anului în România?! Mihai Mitoșeru recunoaște iubirea pentru Noemi. „Nu putem să scăpăm”

În urmă cu aproape patru ani, Mihai Mitoșeru și Noemi își anunțau divorțul. Despărțirea dintre cei doi a fost una pașnică, la notar. Amândoi au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în relații foarte bune după despărțire. Atât de bune încât vorbesc zilnic și chiar este posibil să se întrezărească o împăcare.

Mihai Mitoșeru și Noemi s-au iubit timp de 14 ani de zile. Însă, în vremea pandemiei, asemenea altor cupluri, relația celor doi a început să se complice. Discuțiile contradictorii au devenit tot mai dese, fiecare arunca vina pe celălalt, și, în cele din urmă, nici unul nu a mai suportat tensiunea. Astfel, au decis că este momentul să meargă pe drumuri diferite. Au divorțat rapid la notar și au pus punct mariajului.

La doi ani după divorțul de Noemi, Mihai Mitoșeru recunoștea că despărțirea a fost o greșeală, cel mai probabil. Regreta că partenera plecase de lângă el și că nu a știut să o aprecieze mai mult atunci când erau împreună. Mai mult, în cadrul unui interviu recent, prezentatorul TV a mărturisit că în prezent se înțelege extraordinar de bine cu fost soție și că vorbesc în fiecare zi, semn că o posibilă împăcare nu este exclusă.

„Nu am iubită oficială. Nu am. Încă mai copilăresc. Este momentul să mai copilăresc și eu, după 14 ani de căsătorie, mai stăm un pic. Îmi place, mă distrez, de ce să mă căsătoresc? Am prea multe nunți pe care le prezint. Nu am timp de nunta mea. Mai vorbesc cu fosta soție. Am vorbit și azi (n.r. – joi, 22 iunie). Mă duc mâine la ziua ei, pe cuvântul meu de onoare. Suntem foarte buni prieteni. Nu ne-am certat, n-am împărțit mobila, am fost la notar și ne-am pupat”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit unica.ro.

„Încă mai ținem unul la altul foarte mult”

Mihai Mitoșeru a mai mărturisit că după divorț, Noemi nu și-a refăcut viața sentimentală și nici el, chiar dacă a mai avut unele escapade. De asemenea, vedeta a dezvăluit că încă ține foarte mult la fosta soție și ea la rândul ei nutrește aceleași sentimente. Pentru moment, cei doi nu vor să se grăbească și încă își numesc legătura, generic, drept una de prietenie, însă este posibil să fie mai mult de atât.

Chiar și așa, foștii soți nu vor să grăbească lucrurile și nu o să facă, încă, pași spre o împăcare. O să lase timpul și soarta să decidă pentru ei. Cert este că deși au divorțat nu pot sta departe unul de celălalt.

„Nu ne-am afișat cu altcineva, ea chiar nu a fost cu nimeni de 4 ani, cât a trecut (n.r. – de la divorț). Nu știu ce înseamnă prietenia aceasta… Bănuiesc că încă mai ținem unul la altul foarte mult. Noi spunem că e doar prietenie, nu știu dacă e mai mult. Habar nu am. Lăsăm timpul să rezolve situația. Nu știu (n.r. – dacă el și fosta soție se vor împăca), ce o vrea Dumnezeu. Dacă după patru ani sunt singur și ea la fel, bănuiesc că e ceva acolo. E ceva de care nu putem să trecem, să scăpăm ”, a mai spus Mihai Mitoșeru.

