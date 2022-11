Mihai Mitoșeru a dat cărţile pe faţă la 3 ani de la divorţ. Ce spune prezentatorul TV despre fosta soţie: „Mă gândesc că ar fi trebuit să…”

Mihai Mitoșeru și Noemi şi-au spus definitiv adio în 2019, după 14 ani de relaţie. De atunci, prezentatorul TV nu a mai apărut oficial cu nicio altă femeie şi asta pentru că a decis să îşi dedice tot timpul proiectelor în care este implicat. În cadrul unui interviu recent, vedeta de la Kanal D a făcut noi dezvăluiri despre fosta relaţie, deşi lucrurile s-au încheiat definitiv în urmă cu mai bine de 3 ani.

Mihai Mitoşeru a trecut cu greu peste despărţirea de femeia care i-a fost alături 14 ani. Deşi a fost dureroasă despărţirea, cei doi au rămas în continuare în relaţii bune, iar prezentatorul a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa fostei partenere.

La trei ani de la divorț, invitat la o emisiune, Mihai Mitoşeru a vorbit despre motivele care i-au adus în punctul de a semna actele de divorţ.

Se pare că, cei doi ajunseseră să se certe destul de rău și să-și vorbească urât.

„Am divorțat acum 3 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât.

Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după trei ani de zile, nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum”, a spus Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru nu și-a refăcut viața

De asemenea, acesta a mai precizat că nu a găsit femeia cu care să îşi întemeieze o familie, deşi a încercat.

„În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții.

Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional.

Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar sunt deschis.”, a declarat Mihai Mitoșeru.