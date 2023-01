Cât de mult l-a afectat pe Mihai Mitoșeru operația pe creier a mamei sale. Prezentatorul TV a trecut prin momente grele: ,,Am avut parte și de ajutor specializat”

Mihai Mitoșeru a trecut prin mai multe momente grele, de-a lungul vieții sale. Totuși, unul dintre cele mai dificile a fost reprezentat de operația pe creier a mamei sale, moment în care prezentatorul de televiziune a intrat în depresie și a slăbit un număr de 13 kilograme.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Mihai Mitoșeru a mărturisit că problema de sănătate a mamei sale și gândul că ar putea rămâne singur dacă ea pățea ceva l-au distrus. Din fericire pentru el, atunci când credea că nu poate depăși acea cumpănă, ajutorul psihologului și al duhovnicului l-au adus pe calea cea bună.

(CITEȘTE ȘI: MIHAI MITOȘERU A CRESCUT FĂRĂ TATĂ, DAR L-A IERTAT ÎNAINTE DE MOARTE. “N-A VORBIT CU MINE, CĂ AVEA BOALĂ PE MAMA…”)

Mihai Mitoșeru: ,,Aveam senzația că nu mai am pentru ce și de ce să trăiesc”

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Mihai Mitoșeru a făcut mărturisiri dureroase despre perioada grea prin care a trecut. În anul 2020, Camelia Mitoșeru a fost supusă unei operații pe creier, pentru îndepărtarea unui meningiom. Despre clipele grele prin care fiul său a trecut, a povestit chiar el.

„A fost momentul în care mama a avut nevoie de acea intervenție chirurgicală pe creier și am avut o perioadă de depresie, pentru că mi-am dat seama că daca se întâmplă ceva cu ea voi rămâne singur pe lume. Am slăbit 13 kilograme, nu puteam să dorm, să fac nimic, aveam senzația că nu mai am pentru ce și de ce să trăiesc.

Dar am reușit să depășesc acel moment, am avut parte și de ajutor specializat, am apelat la un psiholog, am fost și la duhovnic”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, potrivit informațiilor ofertie de unica.ro.

(VEZI ȘI: CAMELIA MITOȘERU, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DESPRE OPERAȚIA SUFERITĂ LA NIVELUL CREIERULUI: ”AM STRÂNS BANI CA SĂ FAC MORMÂNT”)

Cum e viața lui Mihai Mitoșeru, după despărțirea de Noemi Dragomir

După o căsnicie care a durat trei ani de zile, Mihai Mitoșeru și Noemi Dragomir au decis să meargă pe drumuri separate. Acum însă a vorbit despre neadevărurile apărute despre el în mediul online în ultimii ani, dar și despre singurătatea care credea că-i va fi benefică.

„Foarte multe lucruri neadevărate s-au spus în cei peste douăzeci de ani de când apar pe micul ecran. Nici nu le mai stiu, am fost „cuplat’ cu niște fete pe care nici macar nu le cunoșteam și nici nu le cunosc. În ambele relații, am fost foarte deschiși, nu ne umblam în telefoane, nu au existat momente de îndoială. Eram geloși, dar nu absurzi. În momentul în care iubești pe cineva și acel cineva te iubește, îndoială nu își are locul. Dacă apare, atunci cei doi nu mai au de ce să stea împreună.

La un moment dat am crezut că e bine să fii singur, că este bine să trăiești singur, că nu ai nevoie de cineva lângă tine, dar nu este deloc așa. Este foarte greu să fii singur, cel puțin pentru mine”, a continuat el, potrivit sursei amintite.