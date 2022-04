Viața lui Mihai Mitoșeru bate filmul, dar prezentatorul nu s-a dat niciodată bătut. Colegul lui Teo Trandafir a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre modul în care a reușit să gestioneze dificultățile întâlnite încă din copilărie, când Camelia Mitoșeru a trecut prin divorțul de actorul Dan Mitoșeru, la puțin timp după nașterea fiului Mihai. Entertainer-ul nu se sfiește să povestească în detaliu cum a arătat relația cu tatăl său biologic, plină de suișuri și coborâșuri, mai ales către final, când actorul a fost pus față în față cu un cancer necruțător.

În pofida absenței modelului patern în perioada copilăriei, când Mihai avea nevoie de îndrumările tatălui, vedeta de la Kanal D susține că a reușit să își ierte părintele, chiar dacă relațiile dintre Camelia Mitoșeru și fostul soț erau ostile.

Colegul lui Teo afirmă chiar că ar fi fost vorba despre un sentiment pronunțat de ură din partea celui care i-a dat viață. Acest fapt nu l-a tras înapoi, totuși, pe entertainer, de la a-și ajuta tatăl când s-a aflat la ananghie.

„Mama a fost și mamă și tată pentru mine!”

Camelia Mitoșeru este recunoscută în spațiul public pentru modul franc în care își exprimă opiniile, televiziunile mizând de multe ori pe dezbaterile făcute alături de actriță. Puțini știu, însă, că rolul vieții Cameliei Mitoșeru a fost cel de mamă a lui Mihai, pe care l-a crescut fără tatăl său biologic. Problemele au apărut în momentul în care Dan Mitoșeru a cheltuit banii familiei la jocuri de noroc, actrița fiind nevoită să pună piciorul în prag.

Ajuns la 47 de ani, Mihai Mitoșeru nu ezită să-i mulțumească mamei sale, pe care o percepe drept o femeie puternică, ce a reușit cu brio până și suplinirea rolului de tată.

„Mama a fost și mamă și tată pentru mine. Tata, la un moment dat, din cauza faptului că s-a despărțit de mama și că nu știu dacă o ura pe mama, pur și simplu s-au despărțit, nici nu mă interesează de ce. El a considerat că nu mai vorbește nici cu mine, pentru că stăteam cu mama.

Mai târziu, după foarte mulți ani, pentru că tata a avut niște probleme de sănătate, adică a avut un cancer în primă fază, eu m-am gândit și am hotărât, cum cred că așa e normal, indiferent ce a fost, să mă duc și să fiu lângă el, mai ales că nu avea nici cine să fie lângă el!”, ne-a declarat în exclusivitate Mihai Mitoșeru.

„Eu chiar am greșit față de tine!”

Seria dezvăluirilor emoționante continuă, cu Mihai Mitoșeru în prim-plan. Emisiunile prezentate de acesta au avut întotdeauna un factor comic și o energie transmisibilă dincolo de micile ecrane, chiar și atunci când entertainer-ul era copleșit de propriile drame.

„La un moment dat, când era mai OK, mi-a zis: «Băi, să știi că eu chiar am greșit față de tine și acum îmi pare rău că s-a întâmplat!» Și am zis: «Tată, hai să o luăm de la zero, că asta e important!»

E adevărat că a fost greu, că ne-am luptat cu un cancer, care la început a fost OK, după care a recidivat.

Și vreo trei ani am tot fost prin spitale, dar îmi pare foarte bine că măcar atunci am putut să fiu lângă el, chiar dacă n-a vorbit cu mine.

Asta înseamnă, e tatăl tău. Bun, n-a vorbit cu mine, că avea boală pe mama. OK, treaba lor, dar eu sunt băiatul lui, trebuie să fiu lângă el când are nevoie. Așa consider eu că trebuie să fie un copil normal!”, a conchis prezentatorul.

