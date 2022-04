Cât de târziu s-a „maturizat” Mihai Mitoșeru. „Sunt un bărbat ciudat”

Viața l-a doborât de multe ori pe Mihai Mitoșeru, atât profesional, cât și personal. A încasat loviturile, s-a ridicat, a rămas cu regrete, dar a mers mai departe. Experiențe sunt cu duiumul, dar prezentatorul de la Kanal D nu se ferește să le dezvăluie. Vorbește deschis despre suișurile și coborâșurile vieții sale. Ba mai mult, într-o notă ușor comică, Mihai Mitoșeru își face autoportretul, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS!

Mihai Mitoșeru e prezent în media de foarte mulți ani, iar asta i-a adus, în aceeași măsură, satisfacții, dar și inconveniente. A fost pe culmile succesului, dar a și căzut. Și profesional, dar și personal. A bifat unele dintre cele mai importante proiecte din cariera sa, dar viața l-a dus și în fața necazurilor.

„Văd și părțile alea proaste pe care nu le vedeam înainte”

Unul dintre ele, divorțul, pe care și astăzi îl regretă… Un alt episod care și-a pus mult amprenta asupra lui a fost starea șubredă de sănătate a mamei sale. Însă, acum, după ce totul s-a mai liniștit, prezentatorul de la Kanal D trage concluziile.

” – Nu sunteți scund, domnu Mitoșeru! De unde și succesul pe care l-ați avut. Bărbat bine, de altfel!

– Da, bărbat ciudat, care se simte mult mai bine la 46 de ani, face 47 în iulie, decât la 20. Și fizic, dar mai ales psihic. Noi, bărbații, eu zic că ne maturizăm mai greu, dar uite că viața m-a maturizat și acum există părțile bune și părțile proaste din treaba asta.

În sensul că, fiind mai matur, fac mai multe lucruri bune, ceea ce nu făceam înainte, dar văd tot. Văd orice defect, orice problemă, văd și părțile alea proaste pe care nu le vedeam înainte și atunci nu mai pot să fiu atât de fericit cum eram la 20 de ani, când vedeam numai lucrurile frumoase”, povestește Mihai Mitoșeru, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

„Viața mea a fost ca o roată”

Prezentatorul de la Kanal D continuă seria dezvăluirilor și rememorează momentele care l-au ajutat să devină un bărbat mult mai matur.

„Viața mea a fost ca o roată, a mers bine, a mers rău … ca să vorbesc de ultima perioadă, am avut doi ani în care s-au întâmplat toate. Am divorțat, că am vrut, că am fost prost, nici nu contează. Am realizat după aceea că am greșit, târziu … tot în anii ăștia, mama a avut operație pe creier. A fost bine, a fost rău. N-am mai muncit pentru că am stat în pandemie și n-am mai muncit. A fost un moment în care nu am știut ce să fac, cum să merg mai departe”, completează Mihai Mitoșeru.

