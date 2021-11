Mihai Mitoșeru, detalii despre starea de sănătate a mamei sale, internată de urgență la spital. “Este pe tratament pentru AVC”

Mihai Mitoșeru a oferit primele detalii despre starea de sănătate a mamei lui, aflată internată la spital, din cauza unor probleme de sănătate foarte grave. În prezent, actrița este pe tratament pentru accident vascular cerebral (AVC), iar artistul se roagă la Dumnezeu ca părintele său să-și revină.

Mihai Mitoșeru a confirmat informația oferită în exclusivitate de CANCAN.RO, potrivit căreia mama lui nu traversează o perioadă bună din punct de vedere al sănătății. Camelia Mitoșeru nu a mai răspuns luni seara la telefon, iar fiul ei s-a îngrijorat teribil.

“S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit fanatik.ro.

Mihai Mitoșeru: “Am găsit-o în cameră, nu putea vorbi”

Într-un final, Mihai Mitoșeru s-a adus acasă la mama lui. A găsit-o pe femeie într-o cameră, incapabilă să comunice, motiv pentru care a fost internată la spital.

“Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, a mai declarat Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, internată la spital. “Stau și mă rog la Dumnezeu să fie bine”

Pentru moment, Mihai Mitoșeru nu-și poate vizita mama la spital. Trage, însă, speranțe că Dumnezeu o va ajuta să-și revină și din acest moment dificil.

“Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a mai spus actorul.