Camelia, mama lui Mihai Mitoșeru, a fost prelută, luni, de o ambulanță și dusă de urgență la spital. În vârstă de 70 de ani, cunoscuta actriță este suspectă de accident vascular cerebral (AVC).

Camelia Mitoșeru a fost luată cu ambulanța de acasă, în cursul zilei de luni. Din primele informații, actrița s-a simțit rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mama lui Mihai Mitoșeru a ajuns la spital și urmează să fie supusă unor controale amănunțite. Pentru moment, este suspectă de accident vascular cerebral (AVC).

UPDATE, ORA 18:37

Camelia Mitoșeru nu a mai răspuns, luni seară, la telefon. Fiul ei s-a îngrijorat și s-a dus acasă la aceasta. A găsit-o pe femeie într-o cameră, incapabilă să vorbească. Actrița a fost dusă de urgență la spital, iar în prezent se află pe tratament pentru accident vascular cerebral.

Camelia Mitoșeru, operație pe creier

Anul acesta, în februarie, mama lui Mihai Mitoșeru a reușit să treacă peste cea mai mare cumpănă din viața ei. A fost diagnosticată cu meningiom (tumoră benignă localizată la nivelul creierului), motiv pentru care a fost operată de urgență.

Actrița a fost internată timp de mai multe zile, intervenția chirurgicală dificilă durând câteva ore bune. După ce și-a revenit, Camelia Mitoșeru a fost externată. Are, însă, un regim alimentar foarte strict, iar pastilele pe care le ia la recomandarea medicilor sunt extrem de puternice.

“Eu sunt o fire optimistă născută, nu făcută. Eu am fost cu bani și m-a costat de m-a rupt, dar nu m-a interesat nimic, am fost la privat, acolo unde era domnul profesor Ciurea”, a spus Camelia Mitoșeru, la patru luni de la operația pe creier.

Cum a aflat că are probleme medicale

În aprilie, mama lui Mihai Mitoșeru a dezvăluit cum a aflat că are o tumoră pe creier, dar și despre evoluția bolii.

“Eu cred total în Dumnezeu. Dintr-o întâmplare m-am dus să-mi fac un control la cap, pentru că mi se părea ciudat că aveam momente când o luam un pic într-o parte, dar, fiind cu cățelul, deci cu lesa, mă echilibram.

Nu am avut niciun fel de simptom care să mă atenționeze că am așa ceva. Îți închipui că mie, poate, ăsta mi-a crescut în 10 ani în cap. În general, boala pe care am avut-o eu o fac femeile după ce intră la menopauză”, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru.

