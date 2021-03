Ce s-a întâmplat cu mama lui Mihai Mitoșeru, după ce acesta a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Cum se simt doamna Camelia

Mihai Mitoșeru a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Din fericirea a făcut o formă ușoară, iar noul virus nu și-a pus amprenta asupra lui. După ce omul de televiziune a dezvăluit că a fost infectat, mulți s-au întrebat ce se întâmplat cu mama acestuia, a cărei stare de sănătate este fragilă.

Camelia Mitoșeru a trecut în ultimul timp print-o perioadă destul de grea. Femeia a fost operată și chiar dacă totul a decurs bine starea ei este una fragilă. Din fericire, doamna Camelia nu a contactat și ea virusul de la fiul său, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a primit numeroase întrebări legate de starea de sănătate a mami sale. Acesta a ținut să liniștească pe toată lumea și a declarat că mama lui este într-o starea bună și nu a contactat și ea virusul.(CITEȘTE ȘI: PRIMA IMAGINE CU ACTRIȚA CAMELIA MITOȘERU, DUPĂ CE A SUFERIT O OPERAȚIE LA CAP. CUM ARATĂ DUPĂ INTERVENȚIE)

„Salutare tuturor! A 13-a zi de COVID, deci mâine fac 14, chiar dacă trebuie să stau în casă până luni pentru că mi-am făcut testul mai târziu. Nu asta e problema, cel mai important este că mama e bine, n-are nimic, n-a luat. Important este că eu sunt bine, am avut o formă foarte ușoară. Aveți grijă, mare grijă! Cu toate că eu am avut grijă și tot am luat, în sensul că nu m-am văzut cu nimeni, am purtat mască, m-am spălat de mi-am luat pielea de pe mâini și tot am luat… Norocul meu este că mama este bine, deci stați liniștiți. Toată lumea mă întreabă mă întreabă asta”, a transmis Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, operație pe creier

Mama lui Mihai Mitoșeru a reușit să treacă peste cea mai mare cumpănă din viața ei. Aceasta a fost diagnosticată cu meningiom (tumoră benignă localizată la nivelul creierului), motiv pentru care a fost operată de urgență. (VEZI ȘI: CAMELIA MITOȘERU A FOST OPERATĂ! CUM SE SIMTE ACTRIȚA, DUPĂ INTERVENȚIA SUFERITĂ)

Actrița a fost internată timp de mai multe zile, operația complicată durând câteva ore bune. Tot ce a fost mai rău a trecut, iar acum Camelia Mitoșeru se simte mult mai bine. A reușit să depășească momentul critic, iar datorită ajutorului oferit de medici se simte bine și se află într-un proces de recuperare.