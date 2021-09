Motivul bizar pentru care Petrică Cercel a fost înmormântat noaptea. S-a aflat abia acum

Petrică Cercel a fost înmormântat noaptea, puțină lume știind de ce. Amintim faptul că manelistul s-a stins din viață în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Slujba a început la 19:00, după ce a fost amânată pe tot parcursul zilei, ca să evite aglomeraţia din cimitir şi pentru ca toţi curioşii veniţi acolo la primele ore ale zilei să plece. pDe asemenea, un alt motiv pentru care Florin Cercel a fost înmormântat noapte este că apropiații s-au gândit că ar avea parte de multe amenzi pentru nerespectarea condițiilor pandemice şi faptul că erau foarte mulţi oricum din familie, iar poliţia a stat tot timpul în preajmă.

Anunțul trist al morții marelui manelist a fost făcut la numai 3 zile după ce CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul artistului, Ionuț Cercel, care ne povestea, cu bucurie, că analizele tatălui său au ieșit mai bine și că medicii îi spun lucruri bune vizavi de starea sa de sănătate, după ce contractase COVID-19.

Din păcate, organismul artistului a cedat. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de ultim moment, iar moartea artistului Petrică Cercel a fost confirmată și de către colegii săi de breaslă, care sunt în stare de șoc și îl plâng pe cel alături de care au petrecut momente frumoase, de neuitat, la evenimente.

Ionuț Cercel spera la o minune!

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ionuț Cercel, iar acesta ne-a mărturisit că tatăl său se simte mai bine, iar medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine.

Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit.

Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.

Din păcate, starea de sănătate a lui Petrică Cercel s-a degradat în ultimele zile, iar virusul din Wuhan i-a fost fatal.