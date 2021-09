Zilele trecute, o veste proastă a zguduit lumea artiștilor. Din păcate, celebrul manelist Petrică Cercel a contractat virusul COVID-19 și starea i s-a agravat. Din fericire, acesta nu are alte probleme de sănătate, care să-i fi pus viața în pericol. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul său – Ionuț Cercel – și a aflat care este, acum, starea de sănătate a lui Petrică Cercel.

„Oameni buni, tatăl meu are, într-adevăr, probleme de sănătate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID, dar prin rugăciunile noastre către Dumnezeu, îl va vindeca ?”, a fost mesajul postat de Ionuț Cercel, mesaj care a zguduit lumea maneliștilor.

CANCAN.RO a stat de vorbă astăzi cu Ionuț Cercel și a aflat, în exclusivitate, care este starea de sănătate a artistului. Potrivit spuselor fiului acestuia, Petrică Cercel se află internat la Terapie Intensivă, iar medicii susțin că starea lui se îmbunătățește și cântărețul dă semne că își revine.

Petrică Cercel, internat la ATI după ce a contractat virusul COVID-19

Ionuț Cercel a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că el a fost cel care l-a dus la spital pe Petrică Cercel, în momentul în care a văzut că acesta se simte rău. De asemenea, Ionuț ne-a mai povestit că tatălui său nu i-a fost deloc teamă și că analizele acestuia încep să fie din ce în ce mai bune.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine.

Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit.

Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Colegii de breaslă, mesaje de încurajare

După ce Ionuț Cercel a postat mesajul pe pagina sa de Facebook, mai mulți artiști și-au arătat empatia și au lăsat comentarii de încurajare pentru Petrică Cercel.

”Ne rugăm cu toții pentru Petrică Cercel să treacă peste această problemă. Să vină acasă lângă copiii și familia lui! Un om prea bun din orice punct de vedere”, a scris Bogdan de la Ploiești, urmat de Minodora: „Dumnezeu să fie cu el și cu familia voastră!!!”

Eduard de la Roma: ”Dumnezeu să-i dea sănătate și vindecare la tăicuțul tău, un om bun și cu suflet. Rugăciunile să facă minuni, fratele meu Ionuț. Amin!”.

