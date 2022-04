Mihai Mitoșeru este de profesie actor, entertainer și… bărbat statornic. După o relație de 14 ani cu Noemi, cea pe care a și condus-o în fața altarului, prezentatorul de la Kanal D a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cel mai mare regret pe care l-a dobândit din fosta căsnicie. Ajuns la 46 de ani, cu o carieră de peste două decenii în televiziune, colegul lui Teo Trandafir explică motivele pentru care atât el, cât și fosta soție, chiar dacă păstrează încă un dialog civilizat, nu au putut face totul pentru bunul mers al mariajului. În același registru, cei doi și-au dorit și un copil, pe care, din nefericire, spune Mihai Mitoșeru, nu au reușit să îl conceapă.

În același interviu exclusiv, fiul Cameliei Mitoșeru a explicat și cum reușește să se împartă între emisiunea pe care o moderează alături de Teo, în timpul săptămânii, și „Se strigă darul!”, proiect care a adus în lumina reflectoarelor o mulțime de povești de iubire, cărora fostul soț al lui Noemi le-a fost martor. Mihai Mitoșeru a dezvăluit și diferențele dintre dragostea „de la oraș” și cea rurală, unde, susține acesta, sentimentele sunt mult mai puternice și autentice.

„De copil am fugit toată viața mea!”

Chiar dacă au stat împreună 14 ani, timp în care au decis să facă și pasul cel mare al nunții, Mihai Mitoșeru și Noemi par să aibă un regret – lipsa rodului iubirii lor. Din spusele prezentatorului de la Kanal D, reiese că au încercat, dar nu au reușit, poate și datorită unei nesincronizări a celor doi. Sorții nu au ținut cu Mitoșeru și soția lui, care, după ce au insistat în direcția conceperii unui copil, au renunțat atât la ideea procreării, cât și la relație în sine, iar entertainerul oferă explicația edificatoare.

„Acum îmi pare rău că am fugit de copil. De copil am fugit toată viața mea. Amândoi am fugit, pentru că ea, fiind stewardesă, eu fiind la spectacole, am zis când avem timp liber să fim împreună. A fost și altceva, noi avem nepoți și finuți și mi se plângeau părinții lor cât de greu e. Și toate astea ne-au făcut să fugim.

Iar în momentul în care, în sfârșit, am vrut și noi să facem un copil, deja murise tatăl ei, noi am amânat nunta, că atunci s-au schimbat niște lucruri. În momentul în care se întâmpla așa ceva, fără să vrea, ea a dat totul pe mine, eu eram de vină pentru orice. Cred că și pentru COVID eram eu de vină, noroc că ne despărțisem. Am încercat să fiu lângă ea, n-am avut cum, n-a vrut.

Eu n-am știut că trebuie să mai fiu lângă ea și m-am enervat și am zis «Gata, hai să divorțăm, că m-am săturat să ne certăm, nu e viață!»”, a detaliat Mihai Mitoșeru.

(NU RATA:CÂT DE TÂRZIU S-A „MATURIZAT” MIHAI MITOȘERU. „SUNT UN BĂRBAT CIUDAT”)

„Poate nici eu nu sunt vindecat!”

Vedeta de la Kanal D dezvoltă și subiectul imposibilității de a-și găsi o nouă parteneră, chiar dacă este deja liber „pe piață”, de mai bine de doi ani. Fiul Cameliei Mitoșeru nu se declară un bărbat pretențios, dorindu-și doar un companion agreabil, care să îi anime existența. Tot pe marginea acestui subiect, prezentatorul mai precizează că procesul de vindecare după fostul mariaj nu este unul complet, fapt ce îl distrage de la întâlnirea unei femei care să-i pună capac.

„Fetele pe care le-am cunoscut eu nu mai sunt cum mi-aș fi dorit. Poate nu am căutat eu bine, că aud și asta: «Unde le cauți?» Nu prea am unde să le caut. Mă duc la spectacole, la emisiuni, unde muncesc, practic!

Nu știu, nu cred că am găsit eu persoana potrivită pentru mine, habar n-am. Nu-mi doresc mult, vreau să am măcar cu cine să vorbesc, să mă simt bine!

Nu dau vina pe ele, poate pur și simplu nu a fost să fie. Poate nici eu nu sunt vindecat, după tot ce s-a întâmplat, că au trecut numai doi ani de când am divorțat, am avut 14 ani de relație. Poate nici eu nu sunt vindecat, habar n-am!”, a mai completat actorul.

(CITEȘTE ȘI: CUM SE SIMTE CAMELIA MITOŞERU LA UN AN DE LA OPERAȚIA PE CREIER: „NU AM NIMIC, NICIO INTERDICȚIE”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.