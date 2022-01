Cum se simte Camelia Mitoşeru la un an de la operația pe creier: „Nu am nimic, nicio interdicție”

Camelia Mitoșeru a vorbit recent despre starea sa de sănătate. Actriţa a explicat cum se simte la un an după ce a suferit o operaţie complicată pe creier.

În urmă cu mai bine de un an, mama lui Mihai Mitoşeru s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Actriţa a fost diagnosticată cu o tumoră beningnă-meningiom, iar din acest motiv a suferit şi o intervenţie de urgenţă.

La scurt timp după operaţie, aceasta a trecut printr-un alt moment dificil din cauza faptului că nu a respectat tratamentul prescris de medici.

Camelia Mitoșeru a explicat, pentru playtech.ro, care este starea sa de sănătate în prezent.

”Mă simt foarte bine acum. Pe 3 februarie se împlinește un an de la operație. Nu am nimic, nicio interdicție. Dar, nici înainte nu am avut nimic. Mă dusesem doar la un simplu control. Mi-au depistat acel meningiom imens (tumoră benignă), pe care cred că îl aveam de mulți ani. Era foarte mare, mai avea un pic și-mi acoperea tot creierul. Operația a durat 8 ore, la un spital particular. După operație, am vorbit perfect. Mulțumesc lui Dumnezeu și profesorului Ciurea, care m-a operat, la o clinică particulară!”, a declarat Camelia Mitoșeru.

De asemenea, Camelia Mitoşeru a povestit faptul că fiul său, cunoscutul prezentator TV are grijă în permanenţă de tot ce are nevoie.

Mai mult, acesta vorbeşte cu mama sa de câteva ori pe zi pentru a se asigura că totul este bine: „Mihai mă sună de câteva ori pe zi, să vadă dacă sunt bine. Acum iau toate medicamentele recomandate de medici. Unele le iau dimineața, altele, seara. Apoi, îi trimit mesaj lui Mihai că le-am luat pe toate. Noi am avut mereu o legătură foarte strânsă”.

Camelia Mitoşeru, declaraţii despre noaptea în care a ajuns la spital

Nu mai putea să vorbească şi nici să se ridice, dar cu toate acestea a avut norocul şi puterea să ajungă la telefonul de pe hol, unde l-a sunat pe fiul ei, care și-a dat seama că ceva nu este bine cu ea. Prezentatorul TV a chemat o ambulanţă, iar actrița a fost transportată la Spitalul Floreasca.

„M-am dus în bucătărie sa îmi fac un ceai si de atunci m-am trezit în fund, cu cana sparta, si lac de ceai pe jos. Nu puteam sa vorbesc si nici sa merg. M-am tarat sa merg la telefon pe hol și l am sunat.

M-am bâlbâit, ce i-am zis, el știe, iar fiul meu s-a speriat. A ajuns la mine odată cu ambulanta. M-am târât pana la ușa sa deschid la medici”, a povestit Camelia Mitoșeru într-o emisiune TV.

