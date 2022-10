Grațiela Duban, siluetă de invidiat! Cum se menține în formă soția lui Andrei Duban: „De la ea am învățat să...”

Grațiela Duban are un trup de invidiat. Soția actorului Andrei Duban se menține în cea mai bună formă, iar fanii sunt curioși să afle trucurile la care apelează aceasta. Iată ce a declarat recent.

La vârsta de 35 de ani, Grațiela Duban are un corp de invidiat. Soția actorului de comedie este apreciată pentru condiția fizică extraordinară și mulți se întreabă cum reușește să se mențină în formă, mai ales că are un băiețel și este destul de ocupată cu creșterea lui, dar și cu proiectele în care este implicată.

Care sunt trucurile la care apelează soția lui Andrei Duban

Grațiela Duban s-a făcut remarcată publicului larg, în urma participării la show-ul „Survivor”, dar și în urma spoturilor publicitare în care a apărut. În prezent, soția lui Andrei Duban este gazda emisiunii „Se strigă darul”, de pe Kanal D, acolo unde face echipă cu Mihai Mitoșeru.

În cadrul unui interviu, Grațiela a dezvăluit cum se menține în formă la vârsta de 35 de ani.

„Mă mențin datorită regimului și antrenamentelor pe care le am de la CarmenFit. De la ea am învățat să am un stil de viață sănătos. Așa este, în perioada asta, chiar am slăbit. Filmările de la emisiunea «Se strigă darul!» mă solicită. Se spune că la nunți mănânci mult și mai ales că nu te poți abține de la sarmale. La mine e un pic diferit, eu când muncesc, sunt concentrată pe treabă, nu pot mânca. De obicei, mănânc foarte mult, așa este meniul de la CarmenFit, dar pot spune că la mine și gena își spune cuvântul. Nici mama, nici tata nu au fost grași. După o vârstă trebuie să îți ajuți gena cu ceva sport. Fac antrenamente lunea, miercurea și vinerea”, a mărturisit acesta pentru Ego.ro.

În copilărie a fost complexată că era prea slabă

Tot ea a mărturisit că în copilărie a fost complexată de faptul că era mult prea slabă, însă, acum este mulțumită de cum arată.

„Faptul că am fost slabă în copilărie a fost suferința mea cea mai mare. În clasa a VII-a îmi luam pe sub blugi o pereche de colanți doar ca să par mai grasă. Mama îmi spunea mereu: «Mai târziu o să îmi mulțumești că ești slabă»…Pe vremea aceea nu o înțelegeam, ba mai mult credeam că râde de mine și uite că am ajuns azi să îi dau dreptate”, a mai spus aceasta, potrivit sursei menționate anterior.