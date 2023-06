Mihai Mitoșeru o vrea pe Noemi înapoi, a încercat, dar ea nu-l crede: ”Încă mă vede bau-bau!”

Mihai Mitoșeru a oferit unul dintre cele mai sincere interviu din cariera de entertainer, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Prezentatorul și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu fosta soție. Noemi îi este în continuare alături, însă într-o manieră „platonică”, susține acesta. Mitoșeru s-ar întoarce, însă ex-partenera de viață are alte gânduri.

Ce-i rămâne de făcut actorului? Să încerce cu alte fete, însă niciuna pare să nu-i fi fost pe plac. Prin urmare, până să îi vină rândul la o eventuală căsătorie, Mihai Mitoșeru prezintă nunțile altora. Acest fapt îi conferă și o expertiză potrivită în analizarea relațiilor de cuplu, proces ce pare să îl preocupe serios pe moderator.

Mihai Mitoșeru, contrariat de fragilitatea relațiilor din societatea actuală: „S-au despărțit și Maxerii, mie nu îmi vine să cred!”

CANCAN.RO: Câte nunți prezinți vara asta?

Mihai Mitoșeru: Pentru că am prezentat foarte multe nunți, parcă n-aș mai face-o pe a mea, mă gândesc totuși să mai stau un pic, să le prezint nunțile altora, că am boală pe ei, pardon, că mă simt foarte bine la ei.

CANCAN.RO: Ai văzut vreodată miri nefericiți?

Mihai Mitoșeru: N-am văzut niciodată miri nefericiți. Am văzut miri nefericiți după nuntă, la mult timp după. Am văzut că s-au despărțit și Maxerii, mie nu îmi vine să cred. Nu mai înțeleg nimic, cred că nu mai rezistă niciun cuplu, sunt total dezamăgit.

CANCAN.RO: De ce crezi că se întâmplă asta, serios vorbind?

Mihai Mitoșeru: Îți dau exemplul meu, am trăit vreo 14 ani împreună. 13 au fost senzaționali, unul a fost rău de tot, ne certam și ne înjuram zilnic, de ultimul vorbesc. Dar în momentul în care ne-am despărțit nu ne-ați văzut nici pe mine, nici pe ea, să apărem cu altcineva.

Nu ne-ai văzut nici pe mine, nici pe ea, de trei ani de zile să avem o relație. La mine, am mai ieșit cu câte o fată, dar nimic serios. Întrebarea mea e următoarea – sau în momentul ăla când ai stat mulți ani de zile nu te iubeai sau acum vrei să îi demonstrezi celuilalt lucruri. Sunt unii care s-au despărțit apoi imediat au făcut copii. E ceva ciudat.

Noemi nu îl acceptă înapoi pe fostul soț, iar Mihai Mitoșeru dezvăluie motivul: „Doamna încă mă vede Bau-Bau!”

CANCAN.RO: Trăgând linie, tu nu mai ai de gând să te căsătorești?

Mihai Mitoșeru: Ba da, dar nu mi-am propus. Eu zic că aia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice. Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc.

CANCAN.RO: Din cauza ta s-a terminat?

Mihai Mitoșeru: Cred că da, dar nu asta e important. Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut.

CANCAN.RO: Cu Noemi ai mai vorbit?

Mihai Mitoșeru: Da, am mai vorbit, am lăsat și cățelul.

CANCAN.RO: De ce nu se produce reconcilierea?

Mihai Mitoșeru: Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Uite, am și sacou nou, clar m-am schimbat.

CANCAN.RO: Deci tu te-ai mai întoarce?!

Mihai Mitoșeru: Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop.

Vedeta de la Kanal D a tot căutat, dar n-a găsit nicio fată care să-i fie pe plac: „Eu sunt problema!”

CANCAN.RO: Nu te-am mai prins de mult cu o fată, ce-i drept…

Mihai Mitoșeru: Dacă nu vrei să te afișezi, nu te afișezi. Dacă vreau să mă prinzi, mă vei prinde. Nu trebuie să mă duc la mall sau în altă parte cu o fată. Dacă vreau să mă văd cu o fată, mă duc undeva unde nu o să vii tu niciodată.

CANCAN.RO: Păi și fetele nu îți reproșează că nu le scoți în lume?

Mihai Mitoșeru: Ba da, dar nu am umblat numai cu fițoase, am umblat și cu fete normale. Sună un pic ciudat, că mai există totuși fete normale pe lumea asta și am cunoscut câteva, deci eu sunt problema!

