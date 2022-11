Mihai Mitoșeru s-a ”lipit” de eveniment! Sigur, prezentatorul are în spate o vastă experiență în domeniu, așa că invitația i-a venit ca o mănușă. Plus că este un nume în showbiz-ul autohton, așa că fericiți sunt și cei care l-au angajat. Mai mult, emisiunea ”Se strigă darul”, de la Kanal D, a fost suspendată anul acesta, așa că ”fie primit”! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Mihai Mitoșeru a făcut istorie în cariera lui de prezentator. S-a impus prin stilul direct și deloc complicat, astfel că a devenit, rapid, unul dintre cei mai apreciați din showbiz. Însă ultima lui ”misiune” tocmai s-a încheiat fără preaviz. Nu din vina lui. La Kanal D și-a jucat rolul, până de curând, pentru că emisiunea ”Se strigă darul” a fost suspendată de boșii turci. Iar Mihai e pe tușă, acum. Sau în așteptare, pentru că, de la anul, este posibilă reîntoarcerea pe micul ecran, în același show.

(CITEȘTE ȘI: ACUZE ULUITOARE ADUSE DE ȘTEFAN DUCA, TATĂL FOSTEI IUBITE A LUI MIHAI MITOȘERU, DECEDATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER: ”PĂCĂLICI, MINCINOS, FĂTĂLĂU!” + VRĂJI ȘI FARMECE FĂCUTE CRISTINEI)

”Se strigă darul” e suspendat, Mitoșeru face bani la ball-room

Până atunci, Mihai Mitoșeru nu poate sta cu mâinile în sân. Iar de curând i-a venit o ofertă, sigur, nu pe banii pe care-i ridica de la Kanal D, dar orice leuț e binevenit. Astfel, Mitoșeru va ”dirija” Revelionul la un ball-room de la Săbăreni, o localitate aflată de 20 de kilometri de București. Acolo unde, de altfel, participă, an de an, nume cunoscute din lumea muzicii de toate felurile, artiști, dar și oameni de afaceri.

(NU RATA: MIHAI MITOȘERU A CRESCUT FĂRĂ TATĂ, DAR L-A IERTAT ÎNAINTE DE MOARTE. “N-A VORBIT CU MINE, CĂ AVEA BOALĂ PE MAMA…”)

Acolo au cântat, de-a lungul timpului, Adrian Minune, Sanfira, Alex Botea, ”Rechinii” sau Taraful Doina Munteniei. Și lista e lungă. Iar în calitate de prezentator, Mihai Mitoșeru ar încasa, potrivit surselor CANCAN.RO, aproximativ 1.000 de euro. Asta deși, de regulă, remunerația este de doar 500 de euro, însă Mitoșeru are marele atu al celebrității.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.