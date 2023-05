Andrei Duban demonstrează, încă o dată, dacă mai era nevoie, că stăpânește cu adevărat arta umorului, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Actorul a vorbit, în spiritul jovial care l-a consacrat, atât despre viața de familie alături de Grațiela și de fiul din dotare, precum și despre un subiect cu valențe ușor mai serioase. Bătălia cu kilogramele în plus l-a ținut ocupat mai tot timpul pe „regele bancurilor”, ce pare să fi găsit acum remediul. Cu toate astea, bătăile de cap nu s-au terminat pentru vedeta de la Prima TV!

Comediantul este obligat să țină cont de numeroase rigori alimentare, însă admite că are o plăcere vinovată de care nu poate și nici nu își dorește să scape. O descoperiți în rândurile de mai jos, alături de alte detalii savuroase din viața prezentatorului de la „Banc Show”!

( NU RATA: ANDREI DUBAN, DECLARAȚII FĂRĂ PERDEA DESPRE SOȚIA LUI, GRAȚIELA: „ESTE O CHESTIE INTIMĂ, O SĂ SPUN PUȚIN” )

Andrei Duban, ironii la adresa demnitarilor români: „Politicienii ne fură meseria! Oamenii s-au săturat!”

CANCAN.RO: Vorbeam la un moment dat cu Toni Grecu, care spunea că umorul politic a început ușor să dispară sau să devină din ce în ce mai tern, tu cum simți treaba asta?

Andrei Duban: Are dreptate Toni, dacă nici el nu are nas la chestiile astea, atunci cine?! Pericolul este altul, că politicienii ne cam fură meseria nouă. Dacă stai bine să te uiți și să-i analizezi, au început să aibă foarte multe din mijloacele noastre, ale actorilor. Pentru că nu e ușor să prostești un om în câteva luni de zile, într-o campanie electorală, după care patru ani să te prefaci că nu ai zis tu chestiile alea. Îți trebuie o mare actorie pentru chestia asta. Și oamenii s-au cam săturat, găsesc să râdă amar despre chestia asta, pentru că îi costă pe ei. Râd, dar pe pielea lor.

CANCAN.RO: Grațiela mi se pare că este și ea o tipă care dă dovadă de umor…

Andrei Duban: Are, că altfel nu m-ar fi luat de soț, cred că ăsta a fost avantajul meu. Pentru că ea a mers după deviza «orice om prevăzător are-n casă un actor»!

CANCAN.RO: De obicei bărbații amuzanți trăiesc „sindromul” conform căruia pentru ei totul e o glumă. La tine se aplică?

Andrei Duban: Eu sunt școala veche, pe vremea mea toți aveau Dacii. Dacă n-aveai glumele la tine, nu prea pupai fete. Acolo era provocarea mare. Toți eram egali, dar dacă le făceai să râdă aveai o șansă în plus față de ceilalți.

( CITEȘTE ȘI: „PIONIERI, DREPȚI!”. MOMENTUL ÎN CARE ANDREI DUBAN ÎI SALUTĂ PE SOȚII CEAUȘESCU, LA CEREMONIA DE INAUGURARE A PALATULUI NAȚIONAL AL COPIILOR )

„Regele bancurilor” își recunoaște dependența, după operația suferită la stomac: „E drog!”

CANCAN.RO: Știm că tu ai făcut și o operație de micșorare a stomacului, arăți foarte bine, însă voiam să știu de la ce te abții și unde mai „calci pe bec”?

Andrei Duban: Nu mă abțin aproape de la nimic, dar nu mai pot să mănânc prăjeală multă, nu mai pot să mănânc pâine, pentru că am devenit egoist. Mai bine puțin și bun, fără pâine sau altele. Iar în legătură cu călcatul pe bec, îți spun că în mod normal n-ar trebui să beau acidulat, dar un Pepsi din ăla vintage, deci nu orice fel de Pepsi, unul din ăla pe zi, cam fur. Îl țin mult în gură, să iasă acidul, dar e drog! Ăsta e singurul bec pe care calc.

CANCAN.RO: De obicei, imediat după operație, fiind obișnuit cu o anumită cantitate ingerată, riști să vomiți. Ție ți s-a întâmplat?

Andrei Duban: Bineînțeles, în primele luni. Dar îmi e atât de ciudă că nu pot să termin tot ce am în farfurie, deși soția îmi pune jumătăți de porții. Pentru că noi mâncăm cu mintea, dar stomacul zice stop imediat la mine, imediat mă răstesc la bocanci dacă iau o gură în plus.

CANCAN.RO: Pentru că am vorbit despre umorul tău și despre umorul Grațielei, băiatul vă calcă pe urme?!

Andrei Duban: Ai să râzi, fură cu urechea, prinde bancuri, le spune la școală sau prin emisiuni, m-a rupt. Și le spune bine, nu că e al meu, deși orice cioară își laudă puiul, asta e clar, că n-o să pot să fiu obiectiv. Dar crede-mă că e mucalit! Face și două sporturi și le face bine pe amândouă, crede-mă.

Face polo, e în echipa de polo și tot la Otopeni joacă aripă stânga. Am făcut chestia asta pentru că e în aer liber, pentru că îl mai îndepărtăm de jocuri și telefon, îi prinde bine că a început să lucreze și îmi spune «uite, am mai făcut un pătrățel». Dacă eu toată viața am suferit și am avut rulouri, fiul meu are pătrățele!

( ACCESEAZĂ ȘI: S-A AFLAT! CE COMPROMISURI A FĂCUT ANDREI DUBAN PENTRU SOȚIA SA: „EA O SĂ-MI PUNĂ CAPACUL LA MORMÂNT!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.