„Pionieri, drepți!”. Momentul în care Andrei Duban îi salută pe soții Ceaușescu, la ceremonia de inaugurare a Palatului Național al Copiilor

Disciplinat și serios – două dintre calitățile pe care Andrei Duban le-a arătat, cu mândrie, atât în fața soților Ceaușescu, cât și în fața celor prezenți la Palatul Pionierilor și Șoimilor Patriei (actualul Palat Național al Copiilor). Iată discursul ținut de Andrei Duban, în public!

Cândva un șoim al patriei sau pionier fruntaș, Andrei Duban a fost prezent la raport, în fața Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu, în ziua în care a avut loc ceremonia pentru inaugurarea Palatului Pionierilor și Șoimilor Patriei. După 1989, clădirea a fost denumită Palatul Național al Copiilor. Cu patru ani înainte de Revoluție, Palatul a fost deschis. La momentul respectiv, Andrei Duban, pionier comandant, îmbrăcat impecabil și cu o postură dreaptă și neclintit din raza microfonului, i-a salutat pe soții Ceaușescu și i-a informat că pionierii și șoimii patriei sunt pregătiți de ceremonie.

„Pionieri, drepți! Pentru raport, fiți gata! Tovarășe Nicolae Ceaușescu, Secretar General al Partidului Comunist Român, Președintele Republicii Socialiste România, tovarășă Elena Ceaușescu, pionierii și Șoimii Patriei sunt gata pentru începerea ceremoniei inaugurării Palatului Pionierilor și Șoimilor Patriei. Raportează pionierul comandant Andrei Duban”, sunt cuvintele rostite de el. Apoi, așa cum se practica la vremurile respective, cetățenii au putut auzi versurile imnului „Trei culori cunosc pe lume”.

Andrei Duban a fost apreciat de soții Ceaușescu. Primea și cadouri!

În cadrul unui podcast, Andrei Duban a mărturisit că s-a aflat și în situația de a primi cadouri din partea soților Ceaușescu. Deși o considera pe Elena Ceaușescu o „scorpie”, Andrei Duban a primit două cadouri din partea ei. În plus, pe vremea dictatorului, era „copil – vedetă” din prisma interpretărilor poeziilor patriotice. Soția lui Nicolae Ceaușescu chiar a trimis și o mașină, special pentru Andrei Duban, pentru a-l lua de la școală!

„Am fost scos din clasă, nu apucasem să le spun părinților și m-au dus la Comitetul Central. Am intrat acolo în biroul președintei Organizației de Pionieri. M-a felicitat și mi-a spus că are un cadou pentru mine de la tovarășa Elena. Eu, în momentul ăla, am zis că e la mișto”, a povestit Andrei Duban.

„Când eram mai mic, mi-a oferit o mașinuță de curse, de Formula 1, care la spate avea o rotiță și o brichetă, dar am aflat mai târziu asta. Când mergeau roțile din spate, ieșeau mici scântei, ca la brichetă. Mă invidiau, dar le-o dădeam și lor (n.r. prietenilor)”, a mai povestit Andrei Duban.

Când era în liceu, a primit un stilou cu peniță de aur, însă, din păcate, nu îl mai are, pentru că i-a fost furat la Revoluție.

