Andrei Duban şi-a tăiat stomacul. De câte kilograme a reuşit să scape: „Mă răstogoleam”

Andrei Duban a luat o decizie radicală în ceea ce priveşte viaţa sa. Deranjat de kilogramele pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, actorul a ajuns pe masa de operaţie. Mai exact, acesta şi-a tăiat stomacul şi astfel a reuşit să scape de 26 de kilograme.

În momentul în care a decis să facă acest pas, Andrei Duban cântărea 104 kilograme. În prezent soţul prezentatoarei de la Kanal D cântăreşte 77 şi este extrem de mândru de rezultat.

”Luam şi pastile, dar cu toate dietele nu se mai putea. Mă rostogoleam. Aveam tensiunea 19. Trebuia să mi se regleze tensiunea ca să mă pot opera. Medicul mi-a spus că sunt în prima clasă de obezitate. Mi-am dat restart la viaţă. Şi acum, la 7 luni de la operaţie, trebuie să-mi pun în farfurie o bucăţică de ceva şi trei frunze de altceva, pentru că mă satur. Analizele sunt bune”, a declarat Duban la Kanal D.

Totodată, actorul a povestit faptul că în prima lună a reuşit să dea jos 13 kilograme: „ Am slăbit 13 kilograme într-o lună.. Mi-am tăiat stomacul, se numeşte bariatrie. Eu am intrat marţi în clinică, iar vineri am ieşit liniştit… Pot să mânânc ce vreau, dar nu cât vreau. Iau şi vitamine. Problemele mele erau mai multe din punct de vedere medical. În momentul în care a văzut analizele, domnul doctor s-a cam speriat. Colesterolul, inima… Mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Îţi creşte încrederea în tine”.

„Mi-am dat un reset organismului”

Se pare că problemele de sănătate l-au determinat pe Andrei duban să ia această decizie.

”Acum din două guri de mancare ma satur. Iau și vitamine, mănânc absolut orice, dar puțin, pentru că simti ca te saturi. Înainte, trigliceridele erau pe pereti, colesterolul la fel, aveam probleme și cu tensiunea. Acum inima și-a revenit, mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Dincolo de kilograme, e vorba și de încrederea în sine, de cand sunt casatorit nimeni nu m-a mai numit ”slabanogule”, acum soția mea se simte amenințată”, a mai spus Andrei Duban.

Sursă foto: Instagram