Grațiela și Andrei Duban sunt căsătoriți de mai bine de zece ani, dar rămân unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. În exclusivitate pentru cititorii CANCAN.RO, noua prezentatoare din trustul Kanal D a povestit, într-un amplu interviu, despre noul rol pe care l-a primit recent, despre relația cu soțul său, dar și despre Armin, băiețelul lor.

Grațiela Duban și soțul ei, Andrei Duban, sunt împreună de multă vreme și au împreună un băiețel. Relația lor a trecut testul timpului și amândoi recunosc că se înțeleg mai bine ca în prima zi. Acum, Grațiela Duban îi calcă pe urme partenerului ei! Chiar dacă îi leagă pasiunea pentru actorie, ea a acceptat un nou rol: cel de prezentator TV.

În cadrul unui interviu amplu, Grațiela Duban ne-a povestit că nu are secrete în familie. Motivul pentru care ea și Andrei Duban au o relație lipsită de probleme este unul neașteptat de simplu: se iubesc și au învățat să comunice, indiferent de situație. Iată ce ne-a mai spus Grațiela despre Armin, fiul pe care îl are împreună cu Andrei Duban, dar și despre noul proiect TV în care s-a implicat.

(CITEȘTE ȘI: LEGĂTURA DINTRE ANDREI DUBAN ȘI ELENA CEAUȘESCU. CE CADOURI A PRIMIT DE LA SOȚIA DICTATORULUI NICOLAE CEAUȘESCU)

Grațiela Duban: „Îmi place să cunosc povești de dragoste, pentru că sunt o romantică”

CANCAN.RO: Grațiela, cum a fost perioada de pandemie pentru tine? Ai fost afectată în vreun fel, fie că vorbim despre carieră sau viață de familie?

Grațiela Duban: Dincolo de realitatea complicată din jurul meu, prima parte a pandemiei a fost una de revenire în familie. Pe atunci tocmai ieșeam din emisiunea „Survivor România”, unde am supraviețuit aproximativ trei luni. Simțeam nevoia să îmi petrec timpul numai cu familia mea, să-mi încarc bateriile. Pe de altă parte, am fost afectată pentru că nu am putut să-mi desfășor în acea perioada profesia de actor. A fost o perioada în care îi spuneam lui Andrei că îmi este atât de dor de repetiții, de oboseala aceea creativă de la repetiții, de spectacole, de colegi, de aplauze.

CANCAN.RO: Eșți actrița și iată că, mai nou, prezentator TV. Crezi că experiența ta de pe scena teatrului te va ajuta în fața camerei de filmat?

Grațiela Duban: Experiența mea ca actriță mă ajută cu certitudine în rolul de prezentatoare TV. Îmi place foarte mult să cunosc oameni noi, mă simt norocoasă pentru faptul că pot să fiu alături de ei în momentele cele mai importante și frumoase din viața lor. Îmi place să cunosc povești de dragoste pentru că sunt o romantică.

CANCAN.RO: I-ai cerut sfatul soțului tău în ceea ce privește noul drum pe care ai pornit?

Grațiela Duban: I-am cerut sfatul lui Andrei. Suntem o echipă și la orice pas ne cerem sfatul unul altuia și ne susținem reciproc. Mi-a spus să mă manifest cum simt, să fiu liberă, haioasă, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă și să am încredere în Mihai (Mitoșeru, n.r.), că e „băiat bun” (zâmbește).

(NU RATA: ANDREI DUBAN, REACȚIE FABULOASĂ DUPĂ CE SOȚIA LUI A SPUS CĂ L-AR SĂRUTA PE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: “AM DOI PE LISTĂ! URMEAZĂ SĂ MĂ OCUP”)

Grațiela Duban se consideră o romantică incurabilă, „o familistă”

CANCAN.RO: Pe Mihai Mitoseru îl cunoșteai și înainte să deveniți colegi de emisiune?

Grațiela Duban: Eu și Mihai ne știam înainte de acest proiect. Nu mai știu cum ne-am cunoscut, dar sigur s-a întâmplat prin intermediul lui Andrei. Ne vedem de cele mai multe ori la evenimente. De când filmăm împreună pentru „Se strigă darul” am ajuns să îl cunosc mai bine, pot să spun despre el acum că este un om bun, un coleg pe care mă pot baza! E adevărat că în emisiune ne aflăm într-o permanentă concurență, dar rămânem buni colegi. Spiritul nostru de competiție este intact, la cote maxime!

CANCAN.RO: De ce tocmai acest proiect?

Grațiela Duban: Pentru că sunt o norocoasă. Și da, sunt o familistă! Și ador poveștile de dragoste cu final fericit! Mă bucur enorm să fiu alături de miri, de familiile și de apropiații lor în momente atât de importante. Pentru mine, familia reprezintă centrul universului meu.

CANCAN.RO: Că tot veni vorba despre familie, care e secretul relației tale cu Andrei?

Grațiela Duban: Nu avem niciun secret că familie. Tot ce pot să spun este că în 12 ani de când suntem împreună am învățat să comunicăm foarte bine. Dacă acesta este secretul longevității căsniciei noastre vi-l împărtășim acum. Ingredientul cel mai important e iubirea!

(VEZI ȘI: ANDREEA MANTEA A RĂMAS FĂRĂ EMISIUNE! CINE O VA ÎNLOCUI PE VEDETĂ LA ”SE STRIGĂ DARUL”)

„Cred că el m-a cucerit pe mine!”

CANCAN.RO: Între voi doi a fost dragoste la prima vedere?

Grațiela Duban: Din partea lui, da. Pentru că mă vedea pentru prima dată, eu îl știam pe el de ceva timp de la TV. M-a surprins cu ochii lui albaștri, mult mai frumoși decât se vedeau la TV . Cred că el m-a cucerit pe mine.

CANCAN.RO: Pe cine crezi că moștenește Armin, de la cine a împrumutat mai multe trăsături?

Grațiela Duban: Eu și Andrei aveam o glumă când eram însărcinată. Spuneam așa: să fie frumos ca mine și deștept că tatăl lui. Armin cred că a luat ce mai bun de la fiecare. Ca să dau un exemplu, de la mine a luat sigur sensibilitatea și de la Andrei, umorul.

CANCAN.RO: Ce sfat ți-ai da, în cazul în care ai putea să dai timpul înapoi?

Grațiela Duban: Nu sunt un om perfect. Dacă aș putea să schimb ceva la mine și să-mi dau un sfat în sensul acesta? Mi-aș dori să nu mai fiu atât de sensibilă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa FOTO: Facebook