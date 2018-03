Andrei Gheorghe și Ionuț Lupescu, acum candidat la șefia Federației Române de Fotbal, s-au aflat la același pupitru, în anul 1998, la emisiunea „Procesul Mondialelor” de la Pro TV. Se întâmpla la scurt timp după ce România părăsise Campionatul Mondial din Franța, eliminată de Croația în optimi, scor 0-1.

Andrei Gheorghe avea să-și spună părerea despre fotbalul românesc, nu una bună, în timp ce internaționalul român prevestea căderea sportului rege.

Iată dialogul dintre cei doi, potrivit gsp.ro

Andrei Gheorghe: În general, România joacă bine până bagă un gol. După asta, mi-e frică. În secundele următoare încep deja să întreb când se termină. Rareori am simțit că luptăm și noi într-un meci până la final.

Ionuț Lupescu: Înseamnă că nu aveți încredere în echipă. Ăsta este lucrul cel mai rău. Absolut toate echipele fac asta în momentul în care conduc. Ați văzut, Germania nu a strălucit nici ea. În grupă este important să te califici. După, în fazele eliminatorii se schimbă lucrurile.

Andrei Gheorghe: Nu este vorba doar despre Campionatul Mondial. Asta este părerea mea generală despre echipa națională a României.

Ionuț Lupescu: În ultimul an nu am văzut echipa națională, nu știu cum a jucat. În calificări, cu Țara Galilor a fost 5-1. Am marcat destul de multe goluri. Ne-am calificat cu cele mai multe goluri dintre toate naționalele. Ce vreți mai mult? La un campionat Mondial de asemenea anvergură, toți jucătorii dau sută la sută. Echipele astea mici, din lumea a 2-a sau a 3-a, au de câțiva ani antrenori străini. Au condiții mult mai bune decât noi. De asta apare echilibrul, o să se vadă în câțiva ani.

Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie. A fost găsit căzut în baie la ora 22:15, de către omul care îngrijea vila din Ilfov a fostului jurnalist. El decedase cu opt ore înainte, se pare că în urma unui stop cardio-respirator.