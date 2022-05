Andrei Prepeliță crede în calificare: „Trebuie să ne luăm revanşa!”

Andrei Prepeliță, antrenorul echipei FC Argeş, a declarat într-o conferinţă de presă, că formaţia sa poate remonta în returul semifinalei Cupei României cu FC Voluntari de 2-0, pentru a accede în finala competiției.

„Trebuie să ne luăm revanşa. E momentul să facem un meci bun şi să ne calificăm şi să ştergem cu buretele aceste rezultate care nu ne fac cinste. Am întâlnit Voluntari de multe ori sezonul ăsta, am reuşit să câştigăm de cele mai multe ori, doar meciul de Cupă l-am pierdut, dar şi acela în nişte condiţii speciale. Am avut discuţii cu jucătorii, dar totul trebuie să vină de la ei, să arate pe teren că tot ce s-a întâmplat a fost un accident. Eu cred că 0-2 e un scor pe care putem să-l remontăm. Avem şanse să ne calificăm. Avem aşa o teamă, pentru că în ultimele meciuri adversarii cum au intrat în jumătatea noastră de teren şi-au creat ocazii sau chiar au marcat. De aceea spun că trebuie să fim bine organizaţi defensiv, de aici trebuie să plecăm. Iar în atac sper ca jucătorii noştri să marcheze, pentru că şi acesta este un capitol la care suferim”, a declarat Andrei Prepeliță, antrenorul principal al formației FC Argeș, înaintea partidei de astăzi de la ora 19:30 din Trivale cu FC Voluntari.

Învingătoarea va lupta în finală pentru trofeu cu câștigătoarea celeilalte semfinale care se va disputa între Universitatea Craiova – Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Echipe probabile FC Argeș – FC Voluntari:

FC Argeș: Greab – Viana, Dobrosavlevici, Boldor, Mușat – Raynov, Honciu, Isfan, Palic, Dumitrașcu – G. Ganea

Antrenor: Andrei Prepeliță

FC Voluntari: Popa – D. Ciobotariu, G. Tamaș, I. Armaș, Briceag – Ricardinho, Meleke, Veiga Lopes, V. Rață, Gheorghe- A. Nemec.

Antrenor: Liviu Ciobotariu