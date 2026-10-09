Andrew Tate, făcut KO de documentele trimise din România judecătorilor din Miami! Șapte acuzații grele și o apărare uluitoare: „Ne-au luat și jucăriile copiilor!”

Andrew Tate, făcut KO de documentele trimise din România judecătorilor din Miami! Șapte acuzații grele și o apărare uluitoare: „Ne-au luat și jucăriile copiilor!”
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Răsturnare de situație pentru frații Tate, aflați în spatele gratiilor în Statele Unite! Andrew și Tristan Tate, cei doi milionari care au făcut spectacol pe internet cu averile lor, au avut parte de o surpriză neplăcută în fața judecătorilor americani. România a transmis autorităților de peste Ocean informații despre noi acuzații privind presupusa influențare a declarațiilor martorilor. Iar în încercarea de a-i convinge pe magistrați să-i elibereze, cei doi au susținut că autoritățile române le-au confiscat aproape tot, până și jucăriile copiilor! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate. 

Andrew și Tristan Tate, care au făcut din lux, mașini scumpe și opulență o adevărată carte de vizită, au fost puși în situația de a da explicații despre averile lor în fața unui judecător federal din Miami. Cei doi încercau să obțină eliberarea din detenție, în timp ce autoritățile britanice solicitau extrădarea lor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Numai că argumentele prezentate de apărare au fost contrazise de informațiile aduse în fața instanței, inclusiv de documente provenite din România.

Frații Tate/ sursa foto: Profimedia

Frații Tate/ sursa foto: Profimedia

România a pus pe masa americanilor acuzații grele

Unul dintre cele mai importante detalii ale hotărârii pronunțate de judecătoarea Lauren F. Louis privește o scrisoare transmisă de Ministerul Justiției din România și depusă la dosarul american de reprezentanții Guvernului SUA.

Potrivit documentului citat de instanță, Andrew Tate figurează cu șapte capete de acuzare privind presupusa influențare, în mod continuat, a declarațiilor martorilor. În aceeași secțiune sunt menționate alte 12 capete de acuzare pentru aceeași presupusă infracțiune, referitoare la celălalt frate, Tristan Tate.

Informațiile au fost invocate de partea americană pentru a combate afirmațiile fraților potrivit cărora aceștia ar fi respectat în totalitate obligațiile impuse anterior de justiția română.

Mai mult, hotărârea consemnează că frații Tate au admis că o parte dintre faptele reclamate s-au petrecut în perioada în care se aflau sub supraveghere judiciară.

Confruntați cu informațiile provenite din România, cei doi au venit cu propria versiune asupra evenimentelor.

În fața instanței americane, Andrew și Tristan Tate, alături de avocații lor, au susținut că nu ar fi încercat să influențeze declarațiile femeilor vizate de ancheta românească, ci doar s-ar fi oferit să le achite cheltuielile de călătorie și de vizită.

Frații Tate plâng după jucăriile copiilor

Apărarea a invocat inclusiv faptul că autoritățile române nu au decis arestarea lor în momentul descoperirii presupuselor fapte, argumentând că această împrejurare ar pune sub semnul întrebării gravitatea acuzațiilor.

Judecătoarea americană nu a stabilit dacă aceste contacte constituie infracțiuni de influențare a declarațiilor. A reținut însă că respectivele contacte, interzise prin măsurile judiciare dispuse în România, au avut loc, aspect admis de cei doi.

Instanța a precizat că explicațiile invocate de apărare urmează să fie evaluate de judecătorii români.

Dar poate cea mai surprinzătoare parte a procesului privește averea celor doi. Obișnuiți să se prezinte în mediul online drept oameni cu posibilități financiare aproape nelimitate, Andrew și Tristan au încercat să demonstreze în fața instanței că imaginea lor publică nu reflectă realitatea.

Apărarea a susținut că declarațiile despre bogății fabuloase sunt exagerări, uneori chiar afirmații false, menite să atragă vizualizări și să le consolideze personajele de pe internet.

Frații Tate au susținut inclusiv că autoritățile din România le-ar fi confiscat până și jucăriile copiilor lor.

Andrew Tate a fost dat de gol chiar de către iubita sa

Numai că încercarea de a demonstra că averile lor ar fi fost serios afectate de măsurile autorităților române s-a lovit de mărturia unei persoane apropiate.

Natasha Sesai, partenera lui Andrew Tate, a fost audiată în fața instanței americane și a vorbit despre viața de familie a celor doi frați.

Femeia a declarat că Andrew și Tristan continuaseră să susțină financiar creșterea copiilor lor chiar și după confiscarea sau indisponibilizarea unor bunuri în România. Iar la contrainterogatoriu a ieșit la iveală un detaliu și mai interesant: Andrew Tate continuase să îi cumpere Natashei accesorii de lux.

Mărturia femeii a fost folosită de judecătoare pentru a arăta că, în ciuda problemelor financiare invocate, frații Tate dispuneau în continuare de resurse semnificative. Mai mult, din documentele instanței reiese că Andrew avea trei copii și îl aștepta pe al patrulea la momentul audierii, în timp ce Tristan are opt copii.

La 9 septembrie 2026, judecătoarea Lauren F. Louis a respins solicitările de eliberare formulate de Andrew și Tristan Tate, apreciind că aceștia nu au demonstrat că nu prezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici existența unor circumstanțe speciale care să justifice punerea lor în libertate.

Hotărârea privește exclusiv cererile de eliberare pe durata procedurii de extrădare, nu stabilește vinovăția fraților Tate.

CITEȘTE ȘI: Cum au atras frații Tate victimele în România. Ce le promiteau, potrivit unui detectiv britanic

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Suferința din viața Danielei Gyorfi de care nu a știut nimeni: „Trebuia să ies din sărăcie”. Vedeta a recunoscut că a fost furată de mirajul celebrității
Suferința din viața Danielei Gyorfi de care nu a știut nimeni: „Trebuia să ies din sărăcie”. Vedeta a recunoscut că a fost furată de mirajul celebrității
Concediată de E.ON pentru un TikTok! Replica care a costat-o locul de muncă: „Îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”
Concediată de E.ON pentru un TikTok! Replica care a costat-o locul de muncă: „Îți ies dinții pe la spate și mesteci cu ceafa”
Ce a făcut soția chirurgului după escapada soțului. Imaginile cu doctorul și vedeta de la Antena 1 nu par să o afecteze
Ce a făcut soția chirurgului după escapada soțului. Imaginile cu doctorul și vedeta de la Antena 1 nu par să o afecteze
Mihai Trăistariu, hărțuit de o admiratoare căsătorită: „A stat ore în șir lângă blocul meu”
Mihai Trăistariu, hărțuit de o admiratoare căsătorită: „A stat ore în șir lângă blocul meu”
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Adevarul
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul
Click.ro
Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Digi24
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
go4it.ro
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.