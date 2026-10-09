Andrew Tate, făcut KO de documentele trimise din România judecătorilor din Miami! Șapte acuzații grele și o apărare uluitoare: „Ne-au luat și jucăriile copiilor!”

Răsturnare de situație pentru frații Tate, aflați în spatele gratiilor în Statele Unite! Andrew și Tristan Tate, cei doi milionari care au făcut spectacol pe internet cu averile lor, au avut parte de o surpriză neplăcută în fața judecătorilor americani. România a transmis autorităților de peste Ocean informații despre noi acuzații privind presupusa influențare a declarațiilor martorilor. Iar în încercarea de a-i convinge pe magistrați să-i elibereze, cei doi au susținut că autoritățile române le-au confiscat aproape tot, până și jucăriile copiilor! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Andrew și Tristan Tate, care au făcut din lux, mașini scumpe și opulență o adevărată carte de vizită, au fost puși în situația de a da explicații despre averile lor în fața unui judecător federal din Miami. Cei doi încercau să obțină eliberarea din detenție, în timp ce autoritățile britanice solicitau extrădarea lor.

Numai că argumentele prezentate de apărare au fost contrazise de informațiile aduse în fața instanței, inclusiv de documente provenite din România.

România a pus pe masa americanilor acuzații grele

Unul dintre cele mai importante detalii ale hotărârii pronunțate de judecătoarea Lauren F. Louis privește o scrisoare transmisă de Ministerul Justiției din România și depusă la dosarul american de reprezentanții Guvernului SUA.

Potrivit documentului citat de instanță, Andrew Tate figurează cu șapte capete de acuzare privind presupusa influențare, în mod continuat, a declarațiilor martorilor. În aceeași secțiune sunt menționate alte 12 capete de acuzare pentru aceeași presupusă infracțiune, referitoare la celălalt frate, Tristan Tate.

Informațiile au fost invocate de partea americană pentru a combate afirmațiile fraților potrivit cărora aceștia ar fi respectat în totalitate obligațiile impuse anterior de justiția română.

Mai mult, hotărârea consemnează că frații Tate au admis că o parte dintre faptele reclamate s-au petrecut în perioada în care se aflau sub supraveghere judiciară.

Confruntați cu informațiile provenite din România, cei doi au venit cu propria versiune asupra evenimentelor.

În fața instanței americane, Andrew și Tristan Tate, alături de avocații lor, au susținut că nu ar fi încercat să influențeze declarațiile femeilor vizate de ancheta românească, ci doar s-ar fi oferit să le achite cheltuielile de călătorie și de vizită.

Frații Tate plâng după jucăriile copiilor

Apărarea a invocat inclusiv faptul că autoritățile române nu au decis arestarea lor în momentul descoperirii presupuselor fapte, argumentând că această împrejurare ar pune sub semnul întrebării gravitatea acuzațiilor.

Judecătoarea americană nu a stabilit dacă aceste contacte constituie infracțiuni de influențare a declarațiilor. A reținut însă că respectivele contacte, interzise prin măsurile judiciare dispuse în România, au avut loc, aspect admis de cei doi.

Instanța a precizat că explicațiile invocate de apărare urmează să fie evaluate de judecătorii români.

Dar poate cea mai surprinzătoare parte a procesului privește averea celor doi. Obișnuiți să se prezinte în mediul online drept oameni cu posibilități financiare aproape nelimitate, Andrew și Tristan au încercat să demonstreze în fața instanței că imaginea lor publică nu reflectă realitatea.

Apărarea a susținut că declarațiile despre bogății fabuloase sunt exagerări, uneori chiar afirmații false, menite să atragă vizualizări și să le consolideze personajele de pe internet.

Frații Tate au susținut inclusiv că autoritățile din România le-ar fi confiscat până și jucăriile copiilor lor.

Andrew Tate a fost dat de gol chiar de către iubita sa

Numai că încercarea de a demonstra că averile lor ar fi fost serios afectate de măsurile autorităților române s-a lovit de mărturia unei persoane apropiate.

Natasha Sesai, partenera lui Andrew Tate, a fost audiată în fața instanței americane și a vorbit despre viața de familie a celor doi frați.

Femeia a declarat că Andrew și Tristan continuaseră să susțină financiar creșterea copiilor lor chiar și după confiscarea sau indisponibilizarea unor bunuri în România. Iar la contrainterogatoriu a ieșit la iveală un detaliu și mai interesant: Andrew Tate continuase să îi cumpere Natashei accesorii de lux.

Mărturia femeii a fost folosită de judecătoare pentru a arăta că, în ciuda problemelor financiare invocate, frații Tate dispuneau în continuare de resurse semnificative. Mai mult, din documentele instanței reiese că Andrew avea trei copii și îl aștepta pe al patrulea la momentul audierii, în timp ce Tristan are opt copii.

La 9 septembrie 2026, judecătoarea Lauren F. Louis a respins solicitările de eliberare formulate de Andrew și Tristan Tate, apreciind că aceștia nu au demonstrat că nu prezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici existența unor circumstanțe speciale care să justifice punerea lor în libertate.

Hotărârea privește exclusiv cererile de eliberare pe durata procedurii de extrădare, nu stabilește vinovăția fraților Tate.

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