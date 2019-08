Andronache după 1-3 cu Voluntari: „Am câștigat un fotbalist!”

Vergil Andronache, antrenorul formației FCSB, a declarat la finalul partidei pe care vicecampioana a cedat-o cu scorul de 3-1, la Pitești, cu FC Voluntari – în runda a V- a a Ligii 1 – că a sacrificat partida pentru a pregăti cât mai bine duelul de joi din Cehia cu Mlada Boleslav.

„Dacă trebuie să ne bucure ceva, este că am câştigat un jucător care se numeşte Perianu, care în opinia noastră va fi un jucător de mare viitor. Sistemul l-am schimbat pentru că ştiam că avem o echipă de debutanţi, o echipă de copii, practic nu aveam doi interi veritabili şi atunci am preferat să jucăm cu doi mijlocaşi defensivi. Am considerat să avem un echilibru defensiv. Şi atunci de asta am ales soluţia asta. Ce va fi la meciul de joi vom decide zilele următoare”, a declarat Vergil Andronache.

În duelul de la Pitești din runda a V-a cu FC Voluntari, pentru FCSB a marcat Florinel Coman (min.49) în timp ce pentru ilfoveni au punctat Țîră (min.1), Ricardinho (min.51) și Botezatu (min.68-aut.)

În urma înfrângerii suferite la Pitești cu FC Voluntari, FCSB a rămas pe un modest loc 10 în Liga 1 cu 4 puncte având doar o victorie, 4-3 cu Hermannstadt și o remiză, 0-0 cu Sepsi. În rest vicecampioana a cedat duelurile cu FC Botoșani, scor 0-2 și Astra Girugiu, scor 2-1.

Pentru FCSB urmează duelul de joi din Europa League din Cehia cu Mlada Boleslav după care partida din campionat de pe teren propriu cu Poli Iași formație pregătită de Mihai Teja, fostul tehnician al formației roș-albastre.