Ne aflăm deja în luna martie și, deși lumea încă merge pe pârtie, patronii de la mare au deschis angajările pentru noul sezon estival, care va începe pe 1 mai, ca în fiecare an.

Pe fondul crizei sanitare de anul trecut, mulți dintre oamenii care au lucrat la mare s-au reprofilat. Dar, angajatorii de pe litoral se așteaptă ca în 2021 numărul de turiști să fie mai mare ca în 2020, deci vor avea nevoie mai mulți angajați.

Citește și: Guvernul a decis: Se vor face mari schimbări pe litoralul românesc. Cum vor arăta plajele

„Noi căutăm personal pregătit, pentru că oferim niște servici cu un standard mai ridicat și este necesar să avem un personal foarte bine pregătit.

Am făcut angajări pe perioada iernii ca să ne pregătim de sezonul estival. Salariile pleacă de la 2000 lei ca ospătar, iar pizzarul în jur de 3000 -3500 lei, 2 zile cu 2 zile.

Momentan. Vara se dublează, e și volumul de muncă mai mare”, Ersun Molagean, potrivit ProTV.

Creșterea de personal este mult mai mare

Cristina, o tânără din Cluj, s-a ocupat s-a ocupat de rezervările pentru șezlonguri și mese pe o plajă din Constanța. Anul acesta situația este, însă, diferită.

„Eu mi-am petrecut o mare parte din timp la mare, împreună cu o echipă super tare de tineri ne-am distrat. Am muncit, am făcut dar, oricum e soare mare, distracție.

Când eram acolo și chiar când am venit acasă am zis: abia aștept să mă duc în 2021 înapoi, încerc să-mi conving toți prietenii că it’s the best thing”, a spus tânăra, potrivit aceleași surse.

Cel mai mic salariu este de 2300 de lei

Adelina Vlad, purtătorul de cuvânt al Agenției Națională pentru Ocuparea forței de Muncă din Constanța, spune că angajatorii nu au voia să ia oameni pe bani puțini.

„Salarizarea nu poate fi mai mică de 2300 lei, salariul minim pe economie la acest moment. În primul rând angajarea trebuie să se facă conform calificării persoanei respective.

În domeniul horeca vorbim de barman, deci trebuie să ai curs de barman, sau de ospătar, sau de bucutar, deci angajarea trebuie făcută numai pe calificarea pe care o ai”.

În ultimii ani, litoralul românesc s-a confruntat cu o lipsă acută de personal. În 2019 de pildă, deficitul a fost de aproape 20 de mii de oameni.

Nu rata: Povestea polițistei ”Pitbull” de pe litoral: ”Doi tâlhari furaseră o mașină și…”