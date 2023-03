Angajat în TVR pe postul femeilor gravide! Dezvăluire senzațională la „Altceva cu Adrian Artene”

Jolt Kerestely a fost invitat în podcast-ul „Altceva” realizat de Adrian Artene. Printre altele, renumitul compozitor a vorbit despre un episod special din viața sa, atunci când a fost angajat la TVR pe unul dintre posturile destinate femeilor gravide. De asemenea, compozitorul a mai dezvăluit și contextul în care a compus prima piesă și ce remunerație a primit pentru aceasta.

Jolt Kerestely s-a născut pe 12 mai 1934 în Siclod, județul Harghita. A absolvit Conservatorul Gh. Dima din Cluj în 1963 și este membru al Uniunii Compozitorilor din 1976. Este unul dintre cei mai apreciați și mai prolifici muzicieni români. Este autor a peste 600 de melodii, cântate de-a lungul timpului de artiști celebri.

Ca pentru oricine, începuturile carierei nu au fost unele chiar ușoare și au fost presărate cu tot felul de întâmplări, unele hilare, altele mai puțin. Printre cele din prima categorie se numără cea în care renumitul compozitor a fost angajat la TVR, dar nu oricum, ci pe posturile destinate femeilor însărcinate.

„L-am căutat pe Francisc Munteanu și zic uite rămân fără loc de muncă la Cluj și dacă poți să mă ajuți. Și m-a dus, la televiziune, acolo era Paul Urmuzescu, un foarte bun compozitor. M-a prezentat, uite e de la Cluj, e un băiat talentat, vezi ce poate să facă. Am dat examen și am intrat.

Aici este și o parte picantă. Nu era loc unde să mă angajeze și atunci m-a angajat lunar pe post de gravide. Era un șef de cadre simpatic și am fost cu soția mea la el și i-a plăcut de noi, mai ales de mine. Mi-a spus: când ai timp mai treci pe la mine să îți spun dacă mai iese vreun post sau nu. Și după un timp, vreun an de zile am avut de lucru, erau gravide. Mi-a spus: Măi, dacă erai băiat deștept trebuia să faci o treabă la televiziune cu fetele și atunci aveai loc de muncă ani de zile asigurat”, a declarat compozitorul Jolt Kerestely, în cadrul podcast-ului „Altceva”.

Jolt Kerestely, prima piesa scrisă

Jolt Kerestely a rememorat și perioada în care a compus și a fost plătit pentru prima piesă. Se întâmpla în primul an de Conservator. Un redactor muzical de la un radio i-a remarcat talentul și i-a cerut lui Jolt Kerestely să compună o piesă pentru radio și asta a și făcut.

În vacanța de iarnă, compozitorul și-a pus talentul în practică, iar piesa compusă a primit undă verde. Pentru melodia sa a fost remunerat cu 780 de lei, o sumă mare pentru acea vreme, având în vedere că salariul normal era de 900 de lei.

„În primul an de Conservator, la radio era un foarte bun redactor muzical și foarte inimos și făcea niște imprimări și tot timpul căuta talente. Și îmi spune tu cânți foarte frumos la pian, de ce nu vrei să scrii muzică. În vacanța de iarnă am venit acasă și am scris o piesă și i-a dat luni și a trimis la București. Că așa era atunci nu toată lumea scrie muzica și poți să o dai pe post. Deci a trimis-o la comisie și a fost piesa aprobată. Vai când am primit vestea și mi-a trimis și 780 de lei, când salariu era de 900 de lei sau cel mai mare de 1.500”, a mai spus Jolt Kerestely, în cadrul podcast-ului „Altceva”.

