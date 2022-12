Angelica Stoican, poveste impresionantă de viață! Celebra artistă a trăit o dragoste interzisă cu tatăl fiicei sale

Angelica Stoican este o solistă de muzică de folclor din Oltenia. Marea doamnă a muzicii populare a reprezentat ani la rând cu mândrie zona din care provine și a avut un succes răsunător pe plan muzical. Deși mulți o iubesc și o apreciază, puțini sunt cei care știu prin ce situație a trecut în tinerețe, atunci când s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit!

Angelica Stoican a trăit o dragoste imposibilă cu un bărbat însurat

Angelica Stoican și-a găsit marea dragoste în adolescență, pe vremea când era în clasa a 7-a. Aceasta s-a îndrăgostit chiar de profesorul ei de română, un bărbat căsătorit, care ulterior a devenit tatăl Niculinei Stoican.

Cântăreața a povestit cum a început povestea ei de iubire în cadrul unui interviu mai vechi. Nu știa ce e dragostea la acea vârstă, dar simțea o atracție față de profesorul de română. Conform mărturisirilor ei, bărbatul avea aceleași sentimente față de ea, însă dragostea lor era imposibilă.

„El mi-a fost profesor de literatură. Din clasa a VII-a a început povestea… era un om foarte moral, nu avea ieșiri, dar pur și simplu s-a îndrăgostit de mine și eu m-am îndrăgostit de 10 ori mai mult de el. Nu știam eu ce e dragostea, era ceva platonic, îmi scria poezii, scrisori.

Apoi am plecat la liceu unde îmi făceau și alți băieți curte dar eu simțeam că sufletul meu este aprins, era păcat să dau naștere la alte legături”, i-a mărturisit Angelica Stoican, regretatului Aurelian Preda, în urmă cu mai mulți ani.

Artista nu a putut să renunțe la marea ei dragoste

Deși era un bărbat căsătorit, profesorul cu care s-a iubit cântăreața nu avea copii. Din acest motiv, bărbatul și-a făcut curaj și i-a mărturisit artistei că își dorește o relație serioasă, dar diferența de vârstă era mult prea mare. Cu toate acestea, cei doi s-au apropiat și mai mult după liceu.

„El mă și prinsese într-o mreajă pentru că mi-a spus că nu are copii și are gânduri serioase, că nutrește un sentiment deosebit dar știe că nu are acest drept pentru că diferența de vârstă e prea mare. Eu n-am fost de acord.

A fost o dragoste sfântă! El pusese la cale să se despartă de soția lui cu care nu avea copii. Eu aveam remușcare în sufletul meu dar nu puteam să mă opun sufletului. Cât am fost în liceu, nu a făcut niciun pas, doar scrisori și plimbări.”, a mai dezvăluit Angelica Stoican.

Familia profesorului nu a fost de acord cu relația lor

În acele vremuri, părinții Angelicăi nu au fost de acord cu relația artistei. Cu toate acestea, între timp, artista a rămas însărcinată. Venirea Niculinei Stoican pe lume a reprezentat un adevărat scandal, iar familia profesorului, dar și alți oameni, au cerut demiterea lui din învățământ.

De asemenea, rudele profesorului au pus presiune pe Angelica și au pus-o să facă test de paternitate, la aflarea veștii că este însărcinată.

„Eu am avut încredere în el toată viața! Am suferit pentru că nu i-am găsit niciodată acestui om despre care să zic că mi-a făcut ceva.

Când am venit pentru analizele fetiței, la București, am început să plâng pentru că eram foarte singură. El venise cu toate neamurile, niciodată nu-l lăsau singur, dar la analize nu avea voie să între decât el cu mine.”, a mai mărturisit cântăreața.

Niculina Stoican nu și-a cunoscut tatăl niciodată

Niculina Stoican a mărturisit în urmă cu câțiva ani că nu a vorbit niciodată cu tatăl ei. Familia acestuia l-a ținut departe de fiica lui, chiar dacă artista începuse să-l caute. Nici măcar la înmormântarea lui nu a putut merge, din cauza soției acestuia.

„Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă. Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea.

Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră. Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea”, a povestit Niculina Stoican, conform aceleiași surse.