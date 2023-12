Angelina Jolie vrea să se retragă din lumea filmului și să se mute în Cambodgia! Fosta soție a lui Brad Pitt are probleme de sănătate

Angelina Jolie are de gând să pună stop carierei ei! Starul internațional vrea să renunțe la viața de la Hollywood și să se retragă într-un loc liniștit, unde să-și vadă de viață. Fosta soție a lui Brad Pitt se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Mărturii neașteptate au fost făcute de vedetă pentru o publicație străină. Ce schimbări drastice vrea să facă în viața ei?

Angelina Jolie vrea să renunțe la viața ei din Los Angeles și să se mute în casa pe care o are în Cambodgia. Starul internațional are de gând să spună adio carierei ei de la Hollywood și să se concentreze asupra vieții ei și a stării de sănătate nu tocmai bune pe care o are. Fosta soție a lui Brad Pitt a făcut dezvăluiri interesante despre planurile ei din viitorul apropiat, pentru o publicație din străinătate.

CITEȘTE ȘI: BRAD PITT, FĂCUT PRAF DE PROPRIUL FIU! BĂIATUL LUI ȘI AL ANGELINEI JOLIE L-A JIGNIT GRAV ȘI A ÎNCHEIAT APOTEOTIC: “LA MULȚI ANI DE ZIUA TATĂLUI, NEMERNICULE!”

Angelina Jolie s-a ales cu probleme de sănătate din cauza divorțului de Brad Pitt

Se pare că nu a aspirat vreodată la atât de multă celebritate. Întrebată de jurnaliștii străini ce s-ar fi întâmplat în cazul în care cariera ei ar fi pornit în 2023, Angelina i-a lăsat pe toți mască. „Nu aș fi fost o actriță astăzi”, a spus actrița din ‘Mr & Mrs Smith’.

„Când eram la început, nu mă așteptam ca viața mea să devină atât de publică, să împărtășesc atât de mult”, a declarat ea pentru revista Wall Street Journal.

De asemenea, ea a recunoscut că divorțul public de Brad Pitt, precum și monitorizarea mediatică la care a fost supusă i-au afectat sănătatea mintală. S-a ales cu o serie de probleme de sănătate.

„Corpul meu reacționează foarte puternic la stres. Am avut brusc paralizie Bell cu șase luni înainte de divorț”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI: ANGELINA JOLIE ÎȘI SPUNE DUREREA, LA 4 ANI DE CÂND A DIVORȚAT DE BRAD PITT: „AM AVUT MULTE DE VINDECAT”

Angelina Jolie renunță la Hollywood

Angelina Jolie a dezvăluit că vrea să se mute din Los Angeles și să renunța la viața de la Hollywood. Vedeta de talie internațională vrea să-și găsească liniștea sufletească în locuința pe care o deține în Cambodgia.

„Am crescut într-un loc destul de superficial. Dintre toate locurile din lume, Hollywood nu este un loc sănătos. Caut autenticitatea”, a recunoscut ea.

Angelina Jolie și-a redus treptat proiectele după succesul din 2014 cu producția „Maleficent”. În ultimii opt ani, ea a apărut în doar două filme ‘Maleficent: Mistress Of Evil’ (2019) și ‘Those Who Wish Me Dead’ (2021), în rolul principal. A avut roluri secundare în două filme – drama de acțiune fantastică ‘Eternals’ și ‘Come Away’.