Angelina Jolie își spune durerea, la 4 ani de când a divorțat de Brad Pitt: „Am avut multe de vindecat”

Angelina Jolie și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unui interviu, despre cât de grea a fost perioada de după divorțul de Brad Pitt. Celebra actriță de 48 de ani a reușit, după toate obstacolele, să-și deschidă atelierul de creație la care visa. Mai mult decât atât, a spus și datorită cui a putut să depășească momentele dificile.

Vreme de 12 ani, cele două vedete de la Hollywood au împărțit același dormitor. În urma căsniciei lor, dar și a adopțiilor, au ajuns să împartă șase copii: Maddox (22 de ani), Pax (19 ani), Zahara (18 ani), Shiloh (17 ani), și gemenii Vivienne și Knox (15 ani). Din exterior, erau priviți ca mariajul perfect, motiv pentru care fanii au acceptat, cu greu, separarea lor. A început o nouă perioadă grea: cearta pentru custodia copiilor. Abia acum, la patru ani de când au divorțat, starul începe să-și reia, ușor, viața.

Angelina Jolie își spune povestea. Cum a afectat-o divorțul de Brad Pitt

Actrița nu a avut deloc o perioadă bună după ce s-a despărțit de Brad Pitt, cel cu care construise totul. Tot ce a ținut-o în viață au fost copiii ei, care i-au redat speranța. Dacă nu i-ar fi avut, nu știe ce i s-ar fi întâmplat. Fiii și fiicele sale au salvat-o pe Angelina Jolie în momentele în care credea că totul s-a sfârșit.

„Aveam 26 de ani când am devenit mamă. Întreaga mea viață s-a schimbat. Faptul că am avut copii m-a salvat și m-a învățat să fiu altfel în această lume. Cred că în ultima vreme m-aș fi scufundat într-un mod mult mai întunecat dacă nu aș fi vrut să trăiesc pentru ei. Ei sunt mai buni decât mine, pentru că îți dorești ca și copiii tăi să fie așa. Am avut multe de vindecat. Încă ne găsim echilibrul”, a spus celebritatea pentru Vogue.

De ce și-a deschis casa de modă

Doar cu materiale reciclate și multă creativitate, Angelina Jolie și-a deschis casa de modă „Jolie”. Nu dorește să se reorienteze profesional, ci să le dea o șansă celor care nu au posibilități financiare, dar vor să-și urmeze visul:

„Nu vreau să fiu o mare creatoare de modă, vreau să construiesc o casă pentru ca alți oameni să devină așa ceva. Sper să schimb multe aspecte ale vieții mele. Iar acesta (obiectivul, n.r.) este cel orientat spre viitor”, a adăugat vedeta pentru sursa citată anterior.

