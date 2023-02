Anghel Damian, dezvăluiri neașteptate despre Lia Bugnar! Ce a spus despre fost iubită: „Omul matur eram mai degrabă eu”

Timp de nouă ani, Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu. Relația acestora a fost în centrul atenție datorită diferenței de vârstă dintre cei doi, o diferență de 23 de ani. Chiar dacă au format o pereche pentru mult timp, aceștia au fost destul de discreți în ceea ce privește viața sentimentală. Acum, după despărțire, Anghel Damian a făcut câteva dezvăluiri despre fosta relație.

În urmă cu doar câteva luni, Anghel Damian și Lia Bugnar își spuneau adio. Cei doi s-au despărțit, iar regizorul și-a refăcut viața sentimentală alături de Theo Rose. Despre despărțire, Anghel Damian și Lia Bugnar nu au oferit prea multe detalii, însă acum regizorul a dat câte ceva din casă.

Invitat în cadrul unui podcast, Anghel Damian a vorbit despre relația cu Lia Bugnar. Acesta a mărturisit că deși era mai tânăr față de iubita sa, persoana matură din relație el era. În ciuda vârstei, regizorul se consideră un „suflet bătrân” și spune că este chiar mai matur și comparativ cu părinții săi.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a declarat Anghel Damian.

(CITEȘTE ȘI: PUȚINI ȘTIU ASTA! DIN CE A REUȘIT ANGHEL DAMIAN SĂ FACĂ PRIMII BANI: „ERAU MII DE DOLARI”)

În ce relații au rămas cei doi după despărțire

Chiar dacă s-au despărțit, Lia Bugnar și Anghel Damian păstrează o legătură strânsă. Cei doi lucrează împreună la serialul „Clanul”, așa că se întâlnesc destul de des. Aceștia reușesc să colaboreze perfect și nu țin cont de trecut. Chiar dacă despărțirea este, oarecum, recentă, Lia Bugnar și Anghel Damian nu au resentimente și au învățat să colaboreze.

Lia Bugnar a mărturisit că munca alături de Anghel Damian este o plăcere, iar cei doi se înțeleg de minune. Ambii sunt profesioniști așa că nu au lăsat nici o secundă ca viața sentimentală să o afecteze pe cea profesională.

„Ce face Anghel este că el creează scheletul, ceea ce nu este deloc o treabă ușoară, e ceva greu și de multe ori ajungem în fundături că am complicat atât de tare poveștile și am pornit atâtea fire că nu mai știm. Atunci ne punem la un loc și ne gândim pe unde să scoatem cămașa. Dar de scris, întotdeauna am scris eu.

Tot ce scot personajele pe gură, pe ecran e din mintea mea bolnavă. Dar lucrăm împreună foarte mult. Te simți în siguranță când știi că e un om care are exact același gust cu tine și gândește la fel despre asta și este la fel de profesionist. Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”, declara Lia Bugnar.

(VEZI ȘI: LIA BUGNAR A RUPT TĂCEREA! CE SPUNE ACTRIȚA DESPRE THEO ROSE ȘI RELAȚIA CU ANGHEL DAMIAN. „FATA CARE…”)