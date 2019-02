Ani Crețu uimește! Are o colecție de peste 200 de pantofi! Cât timp poartă însă o geantă

Actrița Ani Crețu a dezvăluit, la ”Agenția VIP”, că are o slăbiciune pentru pantofi, motiv pentru care colecția sa număre peste 200 de perechi. Îndrăgita acttriță nu se dă în vânt, însă, după genți.

Pe care le poartă chiar și doi ani, până când se rup, mărturisește ea.

„Am o manie, am foarte multe perechi de încălţări. Am mai mult de 279 de perechi. La încălţări nu se poate, parcă nu am niciodată (…) Pot purta o geantă în fiecare zi timp de doi ani, până se rupe.

Încălţările sunt marea slăbiciune dar nu investesc foarte mult deşi am vreo 300 de perechi. Le port şi bine, am pantofi de peste zece ani, zici că sunt noi”, a povestit amuzată Ani Creţu.