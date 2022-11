Anisia Gafton, primele declarații după participarea la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: ”Nu am luat-o pe câmpii”

Anisia Gafton a făcut primele declarații despre experiența prin care a trecut în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Concurenta a vorbit despre kilogramele pe care le-a pierdut, dar și despre traumele pe care le are după ce a părăsit competiția.

Una dintre cele mai admirate concurente a emisiunii care se difuzează pe Pro TV a vorbit despre experiența pe care a căpătat-o în perioada în care a participat la filmările din Republica Dominicană. Anisia a venit cu un bagaj de cunoștințe, dar și cu multe traume, mai ales după ce a fost nevoită să se acomodeze unor condiții de-a dreptul terifiante.

VEZI ȘI: GLUMA CARE AR PUTEA SĂ ÎI AFECTEZE CARIERA ANISIEI GAFTON, DE LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI!”: „PÂNĂ LA URMĂ, ASTA E”

Anisia Gafton, dezvăluiri despre experiența prin care a trecut în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Comedianta a mai bifat încă o reușită, după participarea la emisiunea „Te cunosc de undeva”. Aceasta a demonstrat că poate face față unor condiții de-a dreptul ireale și că lipsa hranei cu care a fost obișnuită nu reprezintă o problemă chiar atât de mare. Recent, Anisia a mărturisit că nu a slăbit prea mult și că s-a întors acasă mult mai bine decât s-ar fi așteptat.

„Nu am slăbit chiar așa de mult, am slăbit vreo 5 kilograme. Ce să zic, sunt în viață, sunt bine, sunt întreagă la cap, nu am luat-o pe câmpii. Sunt întreagă la cap și plină de viață”, a declarat Anisia pentru Ego.

Totuși, competiția din republica Dominicană și-a pus accentul asupra Anisiei, așa cum era de așteptat. Aceasta recunoaște că mai are momente în care se trezește noaptea, are senzația că se află în junglă și că trebuie să meargă la următoarea probă pentru a asigura echipei câteva porții de mâncare în plus.

Cum a rezistat Anisia Gafton stresului din Republica Dominicană

Un subiect pe care Anisia Gafton l-a abordat a fost cel legat de conflictele care au avut loc în timpul competiției. Aceasta susține că a făcut tot posibilul pentru a nu se implica prea mult și pentru a nu crea situații care ar putea să o pună într-o postură neașteptată din punct de vedere psihic.

„Eu nu sunt o persoana care să se implice în certuri, mai ales dacă nu este a mea, de ce să mă implic? Nu e destul că mănânc tarantule, că fac aia, că fac aia, mai trebuie să am grijă și de certurile voastre? , a mai declarat concurenta pentru sursa menționată anterior.

CITEȘTE ȘI: ANISIA GAFTON A RĂMAS ȘI EA FĂRĂ HAINE! ACTRIȚEI I-A PICAT PROSOPUL, ÎN TIMP CE ALERGA SPRE MÂNCARE: ”NICI NU MAI CONTA CĂ S-A VĂZUT VUVUZELA”