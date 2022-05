Anisia Gafton, reacție la acuza lui Marian Nistor. Ce a spus concurenta despre numărul de la Te cunosc de Undeva

Anisia Gafton și Ionuț Rusu fac pereche la show-ul Antenei 1. În timpul unui moment, au cântat piesa „Adio, pică frunza” a lui Marian Nistor. Artistul a reacționat imediat și a înțeles că a fost ironizat. Concurenta a explicat ce s-a întâmplat.

Anisia Gafton și Ionuț Rusu sunt amândoi comedianți. Sunt cunoscuți mai ales de către internauții care le urmăresc clipurile amuzante și satirice. De când au ajuns amândoi la Te cunosc de undeva, formează o pereche și interpretează diferite personaje, după cum este specificul emisiunii.

Unul dintre momentele pe care le-au avut de pregătit cei doi a fost și piesa „Adio, pică frunza", care îi aparține lui Marian Nistor. Duetul era de fel interpretat de artist și soția sa, Dorina Paraschiv. Acesta a înțeles că este vorba despre o ironizare a operei și persoanei sale și a fost supărat pe comedianți.

Ce a spus Anisia Gafton despre Marian Nistor

Anisia Gafton a spus într-un interviu că intenția sa nu a fost nicidecum de a-l ironiza pe domnul Marian Nistor. Comedianta a explicat faptul că a fost doar vorba despre un număr pregătit pentru emisiune și că a făcut câteva glume extra.

„În niciun caz nu am dorit să îl ironizăm pe domnul Marian Nistor. Avem un respect deosebit pentru domnul Nistor, pentru că a scris istorie, el este o legendă, îi ascultăm piesele… În niciun caz nu am vrut așa ceva. Pur și simplu, ni s-a dat să interpretăm niște personaje iar, pe lângă interpretare, noi am făcut și niște glume, noi suntem comedianți", a spus Anisia Gafton despre moment.