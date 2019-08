Anna Lesko, poze mega-rușinoase făcute publice! Și-a dat jos prosopul și a rămas în sânii goi

Anna Lesko ”lovește” din nou în mediul online, așa cum ne-a obișnuit, dezgolindu-se, fără rețineri, în fața fanilor. Bineînțeles, aceștia îi vizitează, zilnic, pagina de Instagram, vedeta obișnuindu-i cu apariții tulburătoare și ținându-i, astfel, cât mai… aproape.

Dacă penultima fotografie postată de Anna o înfățișa acoperită cu un prosop, în dreptul bustului, ultima ”propunere vizuală” – alb-negru – a făcut ca tensiunea internauților să crească la cote alarmante.

”Your eyes can see me, when my soul can feel you…” – ”Ochii tăi mă pot vedea atunci când sufletul meu te simte…”, a scris Anna Lesko în dreptul fotografiei postate, iar aprecierile au curs… cascadă. Nonconformistă prin definiție, Anna Lesko rămâne la fel de surprinzătoare, iar atunci când se dezbracă de complexe – așa cum este cazul (și) acum – înregistrează noi ”victorii” în spațiul online.

”Se transformă în nişte frustrări cumplite”