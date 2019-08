Antena 1, Pro TV sau Kanal D?! Simona Gherghe a făcut anunțul: “Am renunțat definitiv al Acces Direct. Ne revedem la..”

Fanii Simonei Gherghe și ai emisiunii ”Acces Direct” au fost uluiți atunci când au citit, pe pagina de Instagram a vedetei, că aceasta s-a decis să renunțe la emisiune. Totuși, Simona a scris că va apărea pe ”sticlă”, în continuare, imediat după ce revine din concediul postnatal, dezvăluind și la ce televiziune se va întâmpla asta.

”Acces Direct” și Simona Gherghe – o rețetă media de succes. Și nu este o exagerare, vedeta reușind să-și atragă, de-a lungul timpului, foarte multe aprecieri și nenumărați fani. Dar Simona dorește să înceapă un nou proiect, motiv pentru care s-a decis să le spună fanilor – ”de pe frontul de mămicie” – ce se va întâmpla în viitorul apropiat.

„De pe frontul de mămicie, aș vrea să vă scriu câteva rânduri. Am fost mereu sinceră și, când s-a întâmplat ceva important în viața mea, am preferat să aflați de la mine, nu din “surse”. Iată-mă, așadar, în fața unui astfel de moment. Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a încheiat. Decizia îmi aparține în totalitate și vine după multe nopți de nesomn. Am intrat într-o altă etapă a vieții mele și simt nevoia unei schimbări. Au fost 9 ani plini, cu bune și cu rele, în care am învățat multe. Despre lume, despre viață, despre mine. Le mulțumesc colegilor care mi-au fost alături, în tot acest timp. Și le urez succes, în noul sezon, căci emisiunea merge mai departe. Cât despre mine, după aproape 9 ani de știri și alți 9 de divertisment și news magazine, tot ce vă pot spune e că nu voi renunța la televiziune. Este profesia mea, pasiunea mea! După cum știți, acum sunt in concediu postnatal. De fapt, sunt a copiilor mei, pentru încă o perioadă 🙂 Dar ne vom revedea în curând, la ANTENA 1!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.