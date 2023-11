Antena le-a interzis, dar ei nu se dau bătuți. CANCAN.RO a aflat planul secret al lui Florin Ristei pentru a continua podcastul alături de Speak! “ Le-am spus tot ceea ce aveam pe suflet și…”

Florin Ristei a trecut cu bine peste perioada mai delicată de la finele lunii august, atunci când presa centrală îl vedea ca și „zburat” din curtea celor de la Antena 1, pentru părerile sincere pe care le emisese la adresa unor emisiuni din grila postului cu care se afla sub contact.

Vedeta gălățeană de 36 de ani susține că ar face și acum același lucru, ca în urmă cu câteva luni, doar că a apărut o „problemă tehnică”.

Pe scurt, podcastul susținut de Florin Ristei și Speak, în care cei doi analizau cu mult umor și „vorbe de duh”, s-a întrerupt din pricina faptului că cei doi nu-și mai pot însoți, pe online, comentariile cu imagini sau capturi video din emisiunile analizate, „Insula Iubirii” și „America Express”.

„E o chestiune tehnică, una care nu e legată de opiniile noastre. Am avut probleme cu licențierea, asta a fost problema noastră. Adică nu am mai putut da imagini pe internet. Iar fără imagini, emisiunea noastră nu are același farmec”, a declarat Florin Ristei pentru CANCAN.RO.

O anume situație tehnică le-a dat peste cap toate planurile!

El susține că au încercat și câteva formule de compromis, dar fără un rezultat notabil.

„ Am încercat să punem watermark pe fotografii, să le marcăm într-un fel, dar nu a mers. Trebuie spus că nu am avut licență pentru imagini pe Youtube în cazul emisiunii și de aici s-a născut impedimentele tehnice. Situația nu s-a repetat în cazul , fiindcă acolo nu am avut probleme”, motivează el stoparea seriei de emisiuni foarte apreciate de către marele public, de altfel.

Florin Ristei devine categoric atunci când e chestionat asupra reproșurilor primite, pe acest subiect: „Nu am fost niciodată certați de către colegi pentru ce am făcut sau am spus. Și nu avem probleme cu Antena!”.

Pe de altă parte, nu s-a văzut și nici nu se vede devenind cândva, cu acte în regulă, un „cârcotaș profesionist”.

„Nu iau în calcul să devin un fel de cârcotaș. Nu am făcut și nu fac asta! Acolo e deja prezent Șerban Huidu! Am comentat doar emisiunile Antenei și nu avem de gând să ne extindem. Nu ne interesează alte emisiuni, pur și simplu!”, avertizează el, sec.

Există și o mică surpriză pe care Florin Ristei a dezvăluit-o cititorilor CANCAN.RO. Pe lângă promisiunea că nu-și va schimba felul de a fi!

Susține că deși are acasă televizor, nu-l deschide decât foarte rar!

„Vă mărturisesc, pe de altă parte, că nu am televizor acasă. Adică, am aparatul în sine și-l deschid foarte rar, dar nu am și cablu. Tot ce urmăresc, văd pe internet. În schimb sunt un mare consumator de știri. Mare de tot, nu scap nimic! Am îmbătrânit, probabil asta e explicația”, încearcă el o explicație personală, însoțită de o doză consistentă de umor marca „Florin Ristei”.

Iar când vine vorba să se autocaracterizeze, o face într-un mod foarte inspirat: „Eu mă văd asemenea unui comentator de viață și tot ce am pe suflet spun și pe gura!”.

Florin Ristei a declarat în mai multe cazuri că podcastul său și al lui Speak, „Fierți pe insulă”, nu e unul care-și propune să critice persoane, ci doar efectele unor situații pe care le poate observa oricine, cu condiția de a fi atent și sincer cu sine însuși.

În plus, același Ristei mai spune că televiziunea, asemenea artiștilor, nu e obligată să facă educație marelui public.

