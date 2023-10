Florin Ristei l-a dat de gol pe Ștefan Bănică Jr.! Ce a spus artistul despre colegul său de la X Factor: „E dificil Bănică, e așa...”

Florin Ristei și Ștefan Bănică au fost vreme îndelungată colegi la emisiunea X Factor. Cei doi s-au înțeles bine în timpul filmărilor, însă acum Florin Ristei a dat din casă. Acesta a vorbit despre colegul său de la masa juraților, dezvăluind cum este Ștefan Bănică în spatele camerelor de filmat. Cum l-a descris matinalul de la Antena 1 pe cântăreț?

În cadrul unui podcast, Florin Ristei a vorbit despre colegul său de la X Factor. Artistul a dezvăluit că părerea lui despre Ștefan Bănică Jr. s-a schimbat în momentul în care l-a văzut pe acesta cum se comportă în spatele camerelor. Spre deosebire de majoritate, Florin Ristei și-a format o părere diferită și nu a ezitat să o exprime public.

(VEZI ȘI: ANTENA 1 I-A PUS GÂND RĂU, DUPĂ DERAPAJUL CU INSULA IUBIRII! FLORIN RISTEI RISCĂ SĂ FIE DAT ÎN JUDECATĂ ȘI OBLIGAT SĂ PLĂTEASCĂ SUME COLOSALE! DESPĂGUBIRI DE 100.000 €)

„Am avut tendința să judec și eu”

În cadrul, podcast-ului realizat de Cătălin Oprișan, Florin Ristei a mărturisit că înainte de a îl cunoaște pe Ștefan Bănică Jr. auzise despre acesta că este un om extrem de dificil, cum multe pretenții și cerințe. Însă, după ce l-a cunoscut și l-a observat mai atent, matinalul de la Antena 1 a realizat că toate cele auzite erau adevărate, însă nu reprezentatu defectele artistului, ci calitățile.

Florin Ristei a dezvăluit că într-adevăr Ștefan Bănică Jr. este un profesionist desăvârșit. Atunci când vine vorba de meseria lui, cântărețul este atent la fiecare detaliu, iar când ceva îl nemulțumește nu ezită să spună. Însă, o face într-un mod elegant, dar serios, care denotă profesionalism. Fiind în același asentiment cu el, Florin Ristei îl admiră pe colegul său de la X Factor pentru felul în care își face treaba și își respectă meserie.

„Eu l-am cunoscut pe domnul Bănică personal bine la X Factor. Ultima amintire înainte de X Factor era așa. Eu cântam acolo joia, vinerea și sâmbăta la o cafenea. A cântat și domnul Bănică odată la un eveniment, eu m-am dus întâmplător la prânz acolo, când domnul Bănică făcea probe de sunet. Iar el, cu rigurozitate, făcea probe.

Își zicea nemulțumirile, ce îi place, ce nu îi place, cu un ton ferm, dar care mie mi-a plăcut pentru că mi-a creat profesionalism și mi-am creat o părere despre dânsul la prima vedere. Și tot auzeam stânga, dreapta, «E dificil Bănică, e așa, profesionist, e…» . Și mi se părea că toate astea erau niște plusuri.

În fine, am avut tendința să judec și eu după ce am auzit. Când l-am cunoscut la X Factor, am găsit la el tot ce îmi place mie la muncă, cum tratează el munca și cât de serios e, cât de mult repetă, nu există să îi distragă cineva atenția. Dacă muncim, muncim, nu stai pe telefon. E disciplină, munca e disciplină.

Și când îl vezi tot timpul aranjat, cu bijuteriile acolo unde trebuie. Și-a creat personajul și se vede că are respect pentru el. Am făcut 399 de emisiuni live unde lucram înainte, a fost unul dintre invitați. Ștefan Bănică jr a venit cu o jumătate de oră mai devreme, 40 de minute înainte, singurul care a întârziat a fost el. A fost la machiat. A spus: «Iertați-mă, haideți să îi dăm drumul». A zis: «Nu intru până nu sunt bec. Unul e Ștefan Bănică»”, a spus Florin Ristei.

(CITEȘTE ȘI: DRAMA MAI PUȚIN ȘTIUTĂ DIN VIAȚA LUI ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ARTISTUL ȘI-A PIERDUT FRATELE VITREG, ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER DIN CAPITALĂ)