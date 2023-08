Drama mai puțin știută din viața lui Ștefan Bănică Jr. Artistul și-a pierdut fratele vitreg, într-un accident rutier din Capitală

În urmă cu mulți ani, Ștefan Bănică Jr. a trecut printr-o adevărată dramă. Fratele său vitreg, Alexandru, a murit la vârsta de 25 de ani, în urma unui accident rutier din Capitală. Se afla în autoturism cu cel mai bun prieten al său. Din cauza vitezei excesive, s-a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a înfipt într-un stâlp de beton. Alexandru Bănică a ajuns de urgență la spital, în stare critică, stingându-se din viață câteva zile mai târziu. Despre incidentul tragic a vorbit și actrița Alexandra Velniciuc. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Puțini sunt cei care cunosc drama care a marcat familia lui Ștefan Bănică Jr. În urmă cu mulți ani, cântărețul și-a pierdut fratele vitreg, în urma unui accident de mașină. Alexandru Bănică se afla într-un autoturism, alături de cel mai bun prieten al său. Din cauza vitezei excesive, controlul volanului a fost pierdut, iar mașina s-a înfipt într-un stâlp de beton. Atunci, fratele vitreg al lui Ștefan Bănică Jr. ajungea la spital, în stare critică.

La vârsta de 25 de ani, Alexandru Bănică se zbătea între viață și moarte. „Babanu”, cum era cunoscut printre prieteni, se afla în stare critică, iar medicii au făcut tot posibilul să îi salveze viața. Câteva zile mai târziu, însă, a pierit. În anul 2001, cântărețul își vedea fratele vitreg pentru ultima oară.

Fratele vitreg al lui Ștefan Bănică Jr. a murit în accident rutier, la vârsta de 25 de ani

Martoră la incident a fost și actrița Alexandra Velniciuc. Atunci, se afla în sala de curs a Facultății de Teatru, incidentul tragic având loc în apropierea instituției de învățământ. Actrița îl cunoștea pe Alexandru Bănică, mai ales că au crescut împreună. Imediat ce a auzit bubuitura de afară, actrița a ieșit din sala de curs. Atunci și-a dat seama că implicat în accident a fost chiar fratele vitreg al lui Ștefan Bănică Jr.

„Eu am copilărit cu Alexandru, cu fratele lui Ștefan Bănică Jr. Am avut o copilărie frumoasă, la Cumpătu ne întâlneam. Și întâmplarea a făcut ca Alexandru să plece din lumea asta în fața Facultății de Teatru! Eu eram în sala de curs. S-a auzit o bubuitură cumplită, am ieșit și am văzut un accident, nu știam cine, ce și cum… Aia a fost”, mărturisea Alexandra Velniciuc pentru Libertatea.

Alexandru Bănică a fost înmormântat, în 2001, alături de tatăl lui, Ștefan Bănică (care a murit în 1995), în Cimitirul Reînvierea din București.

