Anton și Chipciu ratează duelul cu Serbia!

România a plătit scump succesul de aseară de la Vilnius cu Lituania, scor 2-1. Avertizați cu cartonaș galben, mijlocașii Paul Anton și Alex Chipciu vor rata războiul cu Serbia care va fi duminică de la ora 16:00 pe ”Național Arena” și va fi transmis în direct la Pro TV.

„Eu am încredere că oricine îmi va lua locul, o va face foarte bine şi va ajuta echipa să facă un meci mare. Nu e o suprafaţă uşoară. O cunosc destul de bine, pentru că în Rusia mai sunt astfel de terenuri. Important este că eu şi colegii mei am ieşit sănătoşi, pentru că sunt riscuri foarte mari de accidentare. O neatenţie acolo, au reuşit să facă superioritate în bandă, să vină cu centrare. Ne-au surprins şi au reuşit să înscrie. Într-adevăr, am ştiut că vor începe meciul în cinci şi jucând cu o linie de cinci ei, o să avem spaţii la mijlocul terenului, între linii. Eu zic că s-a văzut faptul că am jucat acolo, am pus probleme şi am reuşit să înscriem. Apoi au schimbat sistemul, au reuşit să echilibreze. Cel mai important e că am câştigat şi că suntem sănătoşi”, a declarat Paul Anton.

La rândul său, Alex Chipciu s-a arătat convins de faptul că absența sa nu se va simți în meciul de duminică de pe „Național Arena” cu Serbia.

„A fost un meci greu, eram siguri de la începutul meciului că va fi aşa. Am mai jucat pe terenuri sintetice şi ştim cât e de greu. Pentru că gazdele sunt obişnuite cu acest tip de gazon. Ne-a fost frică de faptul că nu vom câştiga pe final, dar toate au ieşit bine. Era un meci frumos, pe Arena Naţională, cu stadionul plin. Îmi pare rău pentru mine, dar nu cred că se va simţi la naţională. Cei de la lot sunt de valori apropiate, voi putea fi înlocuit. Dacă vom face un meci mare cu Serbia, avem şanse să câştigăm. La Belgrad, au părut o echipă de bătut, sper să învingem pe Arena Naţională”, a declarat Alex Chipciu.

Partida România- Serbia va avea ,oc duminică de la ora 16:00 pe „Național Arena!”.