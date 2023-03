Antonia, apariție interzisă la Survivor România! Detaliul intim “scăpat” la vedere, la Pro TV

Ultima ediție a emisiunii Survivor România a adus o petrecere de zile mari pentru toți concurenții. Jocul a ajuns în etapa unificării, iar de acum nu o să mai existe Faimoși și Războinici, toți unindu-se în același trib. Acest lucru a fost serbat așa cum se cuvin, iar la petrecerea din Dominicană au ajuns și Alex Velea și Antonia. Cei doi au făcut show, iar Antonia a încins atmosfera.

Survivor România a ajuns într-o nouă etapă a jocului. Se renunță la echipe și a avut loc marea unificare. Cu această ocazie, concurenții au avut parte de o zi de răsfăț. Aceștia și-au făcut duș, s-au aranjat, au îmbrăcat haine de gală și au plecat la petrecere. Înainte ca atmosfera să se încingă concurenții s-au bucurat de o masă bogată.

După ce au servit cina, toată lumea a mers la petrecere, unde atmosfera a fost animată de Alex Velea și Antonia. Cei doi au susținut un concert de zile mari, iar toate privirile au fost atrase de Antonia. Aceasta a urcat pe scenă îmbrăcată într-un crop top de culoare neagră, ce i-a pus în evidență bustul generos, dar și pierce-ul din sânul drept. Detaliul nu a trecut neobservat și mulți au apreciat apariția sexy a artistei.

Antonia și Alex Vela au dat startul la petrecerea din Dominicană, iar cei doi au avut emoții destul de mari. Mai mult, Antonia chiar a vărsat câteva lacrimi când i-a văzut pe concurenți.

„Din punctul meu de vedere a fost o combinație de energie și emoție. Nevastă-mea plângea, eu am cântat doar melodii vesele. În afară de efortul fizic, mai e și cel psihic, dorul de familie..”, a spus Alex Velea.

„A fost superb! Am avut mai multe emoții decât la orice concert. Mă bucur că am fost aici și că am făcut parte din această experiență”, a spus Antonia.

„Tot se va schimba”

Petrecerea Survivor s-a încheiat cu anunț important din partea lui Daniel Pavel. Acesta a anunțat destrămarea Războinicilor și a Faimoșilor și unire lor în tribul Taino. Se pare că de acum regulile jocului se schimbă, ia concurenții pornesc lupta pe cont propriu.

„Anunțul serii este că petrecerea s-a încheiat! Tot ceea ce credeați că știți despre Survivor România se va schimba în această noapte. Marea Unificare Survivor România 2023 a avut loc. Ce înseamnă asta? Faptul că veți locui în aceeași insulă, dar nu e singurul lucru adus de Marea Unificare.

Al doilea lucru de o importanță colosală este că Marea Unificare înseamnă contopire din toate punctele de vedere, adică din acest moment veți face parte din același trib! Tribul Faimoșilor, Tribul Războinicilor nu mai există. Acest trib poartă numele: Tribul Taino! Un trib care a luptat pentru supraviețuire până la 1. Lupta a ajuns la nivelul următor, iar din acest moment sunteți fiecare pe cont propriu. Intrați la individuale!”, a spus Daniel Pavel.

